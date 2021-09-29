Российские наемники ежедневно нарушают перемирие, которое сами обещали с 27 июля 2020 года. Обстреливают защитников Украины на рассвете. Каждое утро бойцов будят артиллерийские снаряды.

В штабе операции Объединенных сил отчитываются, что интенсивность боевых действий на линии столкновения уменьшилась. Ситуацию на передовой называют контролируемой.

В первые дни сентября путинские наемники активизировались. По позициям украинских защитников били из артиллерии, ежедневно работали снайперы. Горячее всего было у города Попасная и под Донецком. Тогда за неделю погибли шесть бойцов — трое от осколков мин, двое от пуль снайперов, в машину морпеха Дениса Голуба выстрелили из противотанкового комплекса.

- Наши позиции регулярно обстреливают из минометов и артиллерии. Снайперы постоянно работают, – рассказывает 26-летний Евгений, офицер одной бригады на передовой. — Сначала прилетают беспилотники и начинается бой. Мы отвечаем тем, чем можем. Пока держим позиции.

В августе и сентябре активнее заработала украинская фронтовая разведка. После объявления перемирия в июле 2020 года их действия ограничили. Об активности свидетельствуют потери — в августе погибли четыре разведчика, еще один — 11 сентября.

В сентябре подконтрольные России боевики впервые за пять лет обстреляли украинские города Счастье в Луганской области и Авдеевку Донецкой области. Ранили руководителя военно-гражданской администрации Счастья Александра Дунца.

Счастье было обстреляно 16 сентября.

— Люди выбежали на улицу. Приехал Александр Дунец, чтобы разбираться с ситуацией, - говорит Елена Мокренчук из пресс-службы оперативно-тактической группировки "Север". – В этот момент прилетел еще один беспилотник и сбросил три мины. Побило осколками машину местной жительницы, выбило окна в доме, осколки зацепили авто руководителя нашей ячейки БЮТ, а его самого ранило в ногу.

В течение сентября боевики 10 раз обстреливали гражданские объекты.

Военное руководство Украины называет ситуацию на передовой спокойной. Говорят, все контролируют.

— Если раньше нас обстреливали каждый день 15, 16, 17, 18 раз. Сегодня фиксируем в среднем четыре-пять нарушений режима прекращения огня, говорит главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, 48 лет. — Это связано с тем, что завершились стратегические учения "Запад-2021", которые в августе проводила Россия. Соответственно, тогда было движение и вдоль государственных границ.

Залужный опроверг информацию о том, что военным запрещают стрелять в ответ.

— Сегодня никаких штрафов со стороны старших командиров за ведение ответного огня не налагаем, — говорит командующий Объединенных сил Сергей Наев.

17 гражданских жителей погибли на Донбассе с начала 2021 года. Таковы данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.