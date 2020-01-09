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пятница, 10 января 2020 06:56

"Президент стоит спиной к военным"

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— Владимир Зеленский пытается скрыть войну от общества, забрать ее из повседневной жизни. Других изменений не произошло. Из-за тайных заговоров нашего президента с Путиным несколько уменьшилось количество обстрелов. Генеральный штаб изменил классификацию ранений, следовательно и количество пострадавших военных уменьшилась, — говорит военный эксперт Олег Жданов, 52 года.

Как именно изменилась классификация?

— Боевыми ранениями считают только пулевые и осколочные. Контузии относятся к боевым травмам. Но их не указывают в сводках штаба операции Объединенных сил.

Как оцениваете работу военного ведомства с новым министром обороны 43-летним Андреем Загороднюком и руководителем Генштаба 52-летним Русланом Хомчаком?

— Поставили на паузу почти все программы приближения к стандартам НАТО и модернизации Вооруженных сил. Есть контракты на ремонт и восстановление техники и вооружение, но в войска почти ничего не дошло.

Нет модели Вооруженных сил, которые необходимо построить для обеспечения национальной безопасности. Президент Зеленский стоит спиной к военным. Он не понимает вызовы, а в окружении нет специалистов, которые могли бы подсказать.

Верховный главнокомандующий даже не вспомнил войска в новогоднем поздравлении.

Как продвигается реформа армии?

— Идут несистемные изменения. В основном под давлением США. Сейчас это единственное государство, которое заинтересовано в боеспособности нашего войска. Поэтому и дают оружие, зовут на учения. Рассчитывают, что у нас будет сильная армия, которая втянет Россию в затяжной конфликт. Это не даст Москве развернуть войну напрямую с НАТО.

Важен также вопрос терминологии. Наши военные понимают, что против них воюют подразделения регулярной российской армии. На Донбассе их маскируют, как армейский корпус "народной милиции", а наше руководство говорит, что это — боевики. Кто они такие — нет официальной формулировки. Если это украинцы, тогда у нас — гражданская война. Если эти люди — наемники из РФ, тогда это военный конфликт.

Должны выиграть войну

Разведение войск на Донбассе не может деморализовать украинских бойцов. Военные выполняют приказы.

— Здесь главное — организовать. Это же не отступление, а формирование системы обороны, которая предполагает увеличенное расстояние между воюющими сторонами, — говорит Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследования армии. — Другое дело — как это представят в информационном пространстве. Но при правильном планировании психологического климата командирами это не должно влиять на боеспособность.

Чтобы завоевать доверие военных, Владимир Зеленский должен быть открыт и честен.

— Должен стремиться не только "перестать стрелять", а пытаться урегулировать военный конфликт нашей победой. Солдаты не должны считать, что Верховный главнокомандующий действует во вред нашему государству и людям, — говорит Михаил Самусь.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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