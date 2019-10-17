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пятница, 18 октября 2019 05:46

Представители "Полтавагазвидобування" провели познавательные лекции для школьников

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Полтавский филиал крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргазвидобування" познакомила школьников города с отраслью. Состоялись познавательные лекции и живое общение с представителями компании. Главная цель — повышать осведомленность молодежи в теме газодобычи. В этом году мероприятия прошли в восьми школах города. О таком взаимодействии рассказал руководитель отдела коммуникаций Полтавагазвидобування Юрий Береза.

— Образовательный проект со школами в компании не новый. До этого два года подряд ездили в учебные заведения районов, где ведется добыча. В этом году изменили курс, начали рассказывать о газодобыче школьникам областного центра. И если в районах нам в основном задавали вопросы технического характера, то в Полтаве таких вопросов минимум, здесь больше интересовались экономикой, — говорит Юрий Береза.

В конце сентября почти 300 школьников побывали на лекциях компании. Как уверяют ученики, это для них новый и интересный опыт.

— Нам объясняли, как происходит разработка скважины, как добывают нефть и природный газ. Было интересно, сколько все же тратится на это средств, какие процессы и люди задействованы, — говорит Татьяна, 11-классница городской школы №38.

Учеников Полтавской школы №33 больше всего интересовала финансовая составляющая работы отрасли.

— Мне близка тема газа и нефти, потому что родители с этим немного связаны. Поэтому интересно узнать о последовательности - как все это происходит. И понять, как это работает изнутри, — говорит ученица 11-го класса этой школы Ольга.

Во время лекций обсуждали возникновение залежей углеводородов, их поиск и последовательность процесса добычи. Ученики имели возможность увидеть пробы нефти, газового конденсата и подержать в руках образцы породы, отобранные из газовых скважин. Школьников интересовало, сколько стоит добывать газ в Украине, рентабельна ли эта сфера и какие проблемы могут возникать. Дети увлеченно присоединялись к общению и задавали вопросы.

— Очень понравилась лекция. Узнала много нового. У меня были вопросы, на которые я получила исчерпывающие ответы. Они касались правильной добычи нефти и газа, — рассказывает Дарья из 11-го класса Полтавской школы №22.

Также определили самых активных участников мероприятий, они получили подарки от компании.

— Нам рассказывали на примерах о добыче, особенностях воды в Украине, о главных мифах. Объясняли, почему скважины не выкачивают воду. Узнал, что даже теоретически никто не может провалиться в скважину. Приятно было получить подарок за активность, — говорит 11-классник Полтавской школы №38 Иван.

Также в сентябре представители отдела коммуникаций филиала Полтавагазвидобування пообщались с будущими журналистами — студентами Полтавского педагогического университета. С ними обсудили вопросы взаимодействия СМИ с добывающими компаниями.

В Укргазвидобуванні убеждены: такие встречи — полезная практика для молодежи. Планируют продолжать работать в этом направлении и в следующем году провести лекции в других школах города.

ГПУ "Полтавагазвидобування" — филиал государственной газодобывающей компании АО "Укргазвидобування", обеспечивающего почти 75% общей добычи газа в Украине.

Автор: Рена ДАРСАНИЯ
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