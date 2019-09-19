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пятница, 20 сентября 2019 05:35

Представители "Полтавагазвидобування" пообщались с будущими журналистами

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Представители отдела коммуникации газопромышленного управления "Полтавагазвидобування" пообщались с будущими журналистами — студентами Полтавского педагогического университета. Обсуждали стратегии сотрудничества СМИ и компаний. О таком взаимодействии рассказал руководитель отдела коммуникаций "Полтавагазвидобування" Юрий Береза.

— Основной задачей общения со студентами было обратить внимание молодежи на работу журналиста и несколько развеять "романтизм", который часто связывают с этой профессией. Рассказать, что это не интервью со звездами и концерты. Прежде всего, это работа с информацией. От понимания журналиста зависит, как мыслить читатель и зритель. Также мы подискутировали о взаимодействии журналистов с компаниями. При написании материалов важно обращать внимание на специфику работы организаций, проверять информацию и не бояться лишний раз спрашивать. В основном компании открыты. Потому что понимают, что от этого зависит достоверность изложения информации, — говорит Юрий Береза.

Среди участников — студенты второго, четвертого и пятого курсов специальностей "Журналистика" и "Украинский язык и литература". Как рассказывает исполняющий обязанности заведующего кафедрой журналистики Светлана Семенко, для будущих журналистов подобное общение — хорошая возможность корректнее и углубленно вникать в темы, которые им придется описывать.

— К нам не впервые приходят с лекциями люди, которые работают в сфере коммуникаций. Однако подобное общение с представителями отрасли — новое. Уместно сказано, что журналистам важно писать конструктивно и объективно, в рамках действующего законодательства, не нарушая стандарты журналистской деятельности. В конфликтных вопросах это играет немалую роль. Для этого необходимо слушать обе стороны участников событий. Когда компании открыты к общению с прессой — это гораздо проще, — добавляет Светлана Алексеевна.

Не обошлось и без "горячих" вопросов. Студентов интересовала деятельность компании и сотрудничества с региональными СМИ. Узнавали о сути работы отдела коммуникаций, с кем сотрудничают в вопросах информационного продвижения компании. В завершение самые активные участники дискуссии получили сувениры.

— Я уже работаю по специальности, поэтому знаю про эту компанию. У нас не раз возникали вопросы, но не знали, к кому обращаться. Теперь стало понятно, что там работают открытые люди. У них можно узнать дополнительную информацию. Это полезная встреча для профессионального роста. Для меня важно писать объективный материал. И то, о чем говорили сегодня — серьезные моменты, которые характеризуют профессионализм работы журналиста, — рассказывает студентка третьего курса Анастасия Добряк.

ГПУ "Полтавагазвидобування" — филиал государственной газодобывающей компании АО "Укргазвидобування", которая обеспечивает почти 75% общей добычи газа в Украине.

Автор: Рена ДАРСАНИЯ
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