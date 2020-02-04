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четверг, 06 февраля 2020 05:51

Предпринимателя посадили после встречи с Аксеновым

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582 судебных заседания на счете предпринимателя 51-летнего Олега Зубкова из Ялты. Требует, чтобы оккупанты возобновили работу его зверинцев.

24 января Олег Зубков встретился с лидером оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым. Тот пригласил предпринимателя в так называемое министерство экономики Крыма в Симферополь, пообещал посодействовать в восстановлении зоопарков. Однако через неделю Белогорский суд арестовал Зубкова и отправил в изолятор.

Олег Зубков имеет парк львов "Тайган" в Белогорске и зоопарк "Сказка" в Ялте. Активно поддерживал оккупацию полуострова россиянами. Обещал, что выпустит боевых львов на украинцев, которые попытаются защищать свою землю.

За полгода после начала аннексии оккупанты возбудили против Зубкова шесть уголовных и почти 70 административных дел. Требовали закрыть зверинцы. Называли незаконными, не хотели регистрировать их по российскому законодательству.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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