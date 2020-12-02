Предприниматели будут работать без кассовых аппаратов

Верховная Рада отсрочила обязательное использование кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года.

- Для экономики введение аппаратов необходимо, потому что у нас много теневых средств. Но все несовершенно продумано, - говорит экономист 54-летний Борис Кушнирук. - Если их массово внедрять, система ляжет. Она уже виснет. Неуместно требовать аппараты в заведениях с малым оборотом. Должны быть в магазинах одежды, бытовой техники.

До решения парламента предприниматели несколько раз митинговали.

- Протестуют, потому что привыкли крутить деньгами по своему усмотрению: что-то задекларировал, а что-то - скрыл, - добавляет Кушнирук. - доверяют нашей налоговой. Понимают, что с аппаратами будут постоянные проверки.

В соответствии с принятым в прошлом году законом, кассовые аппараты должны были установить все ФЛП с 1 января 2021-го, кроме плательщиков единого налога первой группы, которые торгуют за наличный расчет на рынках. В качестве альтернативы для предпринимателей разработали приложение для смартфонов - "Программные регистраторы расчетных операций". Позволяет контролировать оборот средств.