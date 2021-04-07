"Предлагали сдавать силовикам недовольных властью"

Оба племянника 36-летней Аллы Ивановой из крымского Симферополя до оккупации полуострова учились в украинской гимназии.

- Открытие этой гимназии было событием для города, - рассказывает Иванова. - Там собрали лучших учителей, педагогов. Заведение считали лучшим в городе. Туда сдавали детей депутаты и бизнесмены. Мы долго договаривались, чтобы племянников взяли. Радовались.

С оккупацией полуострова Россией украинскую гимназию закрыли. Позже реорганизовали в русскую школу.

- Племянники еще учились там, - продолжает Алла Иванова. - Но потом нам позвонила знакомая учительница. Сказала, чтобы при детях не выражали недовольство российскими властями. Перед тем племянник принес из школы "колорадскую" ленту. Мы объяснили, что нельзя такое носить. Он передал это одноклассникам.

В начале оккупации малейшее несогласие с властью печально заканчивалось для человека. В кафе даже висели объявления. Предлагали сдавать силовикам тех, кто недоволен режимом. А здесь племянники ходят в школу, где одни дети чиновников. Мы поняли, чем закончится наша позиция. Перевели детей в крымскотатарскую школу.