Позволили назначать лекарства с каннабисом

Кабмин разрешил использовать в лечении препараты с каннабисом - набилон, набиксимолс. Ранее по назначению были доступны одни подобные лекарства - дронабинол.

- Новые медикаменты акцентированы не на обезболивании. Один - на предотвращения тошноты и рвоты при химиотерапии и онкологических заболеваниях. Второй - для снятия спазмов при рассеянном склерозе, - говорит исполняющий обязанности заведующего отделением анестезиологии Полтавского онкодиспансера Максим Скрипник, 40 лет. - Онкобольным или послеоперационным пациентам нужны обезболивающие. Препаратами с каннабисом можно было бы помогать. Но ученые должны провести клинические исследования и доказать, что от таких лекарств пациентам становится лучше.

Разрешенные медикаменты не помогут онкобольным.

- Эти лекарства больше влияют на нервную систему. При онкологии препараты действуют через другие рецепторы, - говорит специалист по химиотерапии Полтавского онкодиспансера Мирослава Василенко, 49 лет. - В списке нарковеществ есть три группы. Первая - запрещенные, а вторая - с ограниченным доступом. Дронабинол и набилон входят во вторую группу. Но действующее вещество - тетрагидроканабиол - препарат первой группы. Поэтому в этом решении больше популизма. Хорошо, если эти лекарства будут отпускать по бесплатному рецепту. Потому что без него они дорого стоят. Их смогут приобрести мало пациентов.