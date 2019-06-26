Появится купюра номиналом 1000 гривен

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Введут с 25 октября.

Размером больше других купюр. Имеет голубой цвет. По дизайну следует обновление банкноты 20, 100 и 500 грн. На лицевой стороне - портрет ученого Владимира Вернадского. На обратной - здание президиума Национальной академии наук Украины.

- Вернадский сделал много для Украины как философ, естествоиспытатель, основатель геохимии, биохимии, радиогеологии. Был одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук 1918 года, - говорит председатель Нацбанка Яков Смолий, 58 лет.

"Вернадский - конечно, великий исследователь, но одновременно и мост, соединяющий нас с Россией. Деньги - один из инструментов ввода образов прошлого в будущее. Гетман Иван Мазепа на 10 гривнах - это по влиянию на массовое сознание тысячи монографий", - написал в соцсети историк Вахтанг Кипиани.

С 1 октября изымут из обращения монеты 1, 2 и 5 коп. Обменять мелочь украинцы смогут в течение следующих трех лет.

В этом году в обращении появятся металлические 5 грн, а в следующем году - 10 грн.

- Вывод из обращения мельчайших монет - правильное решение, потому что за эти деньги уже нельзя купить самые дешевые товары. Даже коробку спичек, - говорит экономист Андрей Новак, 46 лет. - Чего нельзя сказать о введении купюры в тысячу гривен. Учитывая, какие деньги ходят в Украине, в ней нет необходимости. Это может вызвать у украинцев панику. Начнут скупать валюту. Гривна от того обесценится, а цены - вырастут. У евро наибольшая банкнота - 500, у доллара - 100. Увеличение номинала всегда имеет отрицательный результат.