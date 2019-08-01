После 8 августа вернется жара

Последний месяц лета начался с кратковременных дождей. Они охватили половину регионов запада, юга, центра и севера Украины.

- Дожди не затяжные. Но принесли существенное похолодание. Ночью на севере и востоке столбик термометра опустится до 9-13 градусов тепла. Днем достигнет максимум 25 градусов. В южных областях - до 29 градусов, - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, 45 лет.

4 августа ожидаются сильные ливни с грозами, шквальным ветром и градом в Одесской области, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, а также в западных областях.

- Дальше грозы постепенно перейдут на Запорожье, Луганскую и Донецкую области. На остальной территории начнет проясняться. И уже на следующей неделе будет потепление. Поэтому об осени рано говорить. Ею еще и не пахнет, хотя и будет прохладно, - добавляет синоптик. - Вообще август будет теплее, чем в предыдущие годы. Средняя температура последнего месяца лета будет на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

8 августа почти всю Украину охватит жара. Ожидается до 30-35 градусов во всех регионах. Тепло продержится до середины августа.

- Месяц начнется с прохладной и дождливой погоды. Теплее в начале августа будет на юге - до 34-39 градусов. Жара накроет Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области, - говорит народный синоптик Леонид Горбань.

В конце августа наступит похолодание и придет осень. Задождит.

- Сентябрь будет дождливый и прохладный. Вторая декада изменчива. День-два теплые и погожие дни, и снова день-два холодные с небольшими осадками, - говорит народный синоптик Владимир Деркач. - Последняя десятидневка тоже не принесет большого тепла. Но будет комфортно. Дважды порадует бабье лето.