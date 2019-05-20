Популярным профессиям обучают бесплатно

В Украине начала работать интернет-платформа "Чьойзи". На ней специалисты популярных профессий делятся знаниями. Помогают определиться с направлением.

- Наша работа над программой онлайн-курсов будет максимально приближена к стационарному обучению и адаптирована под каждого слушателя, - говорит руководитель проекта Александр Павленко, 27 лет. - Максимум практики и современных тенденций.

На платформе доступны 10 курсов обучения. В частности, это специалист по гостиничному бизнесу, народный депутат, адвокат, музыкальный/радиоредактор, журналист, пиар-специалист, IT-специалист, стилист и проектный менеджер. Платформу будут пополнять другими курсами. Появятся такие специальности, как режиссер, актер, писатель, дизайнер одежды, графический дизайнер и продюсер.

Кроме бесплатных, есть также платные онлайн-курсы. Можно пройти профориентационный тест, консультацию с психологом по результатам теста и со специалистом, который поможет выбрать профессию.