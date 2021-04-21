- Попал в первую волну ликвидаторов. В тот день как раз заступил на дежурство. Пришел руководитель и сказал об аварии на атомной станции. Спросил, кто хочет поехать. Тогда я еще не понимал, насколько там опасно, поэтому согласился, - говорит 62-летний Василий Бабенко из села Сосенка Винницкого района. Со 2 по 19 мая 1986 года патрулировал в Чернобыльской зоне отчуждения.

Василий Бабенко работал в батальоне ведомственной охраны, стоила винницкий завод ювелирных изделий "Кристалл".

- Нас с несколькими коллегами повезли в райцентр Иванков Киевской области. Расселили в клубе. Таких как мы было около 200 человек. Спали на матрасах, - рассказывает. - Напротив клуба были церковь и школа. Местный поп на мотоцикле возил ведрами яйца и куличи. Как раз праздновали Пасху, поэтому люди сносили в церковь. Батюшка с нами поделился.

Патрульных в зоне отчуждения возили автобусами. По селам должны были обходить дворы. Проверяли, не осталось ли хозяев. Смена длилась 8 часов.

- В первый день поехали в Припять. В безлюдном городе было жутко. Как раз все начало цвести. Красота. А вокруг - ни души. Изредка проходил кто-то из работников атомной станции в защитном костюме с дозиметром. Бегали коты и собаки. По городу ходили группы охотников. Отстреливали собак. Потому что в кошек трудно попасть: они маленькие, шур-шур - и скрылись. Трупы сносили на главную улицу. Сбрасывали в кучу, а потом скотовозками забирали. Собаки все - породистые. Тогда в городе было модно держать немецких овчарок. Хозяевам не позволяли забирать собак. Говорили, это опасно, потому что на шерсти оседала радиоактивная пыль.

Труднее всего было эвакуировать людей из сел. Они до последнего не хотели ехать. Одного мужчину втроем держали за руки и ноги, чтобы в автобус запихнуть. Дед был жилистый. Говорил: "Корова у меня. Как ее брошу? Ребята, вы же только зря трудитесь. Я завтра сюда вернусь пешком!" И таки вернулся. Люди перед отъездом выпускали на улицу кроликов, кур и нутрий. Кто-то забывал. Когда обходили дворы, то у одних людей корова лежала привязанная в саду. Сдохла от голода. У других - лошадь. По ним уже мухи лазили. У третьих - собака голодная рычала, так ее отвязали.

В день патрульным выдавали по бутылке минеральной воды и сухпаек с консервами.

- Давали полусухое вино сорта "Каберне". Бутылку 0,7 литра привозили на троих - на завтрак, обед и ужин, - говорит Бабенко. - В зоне никак не мог накуриться. Выкуривал по две сигареты подряд. А по приезде домой через два месяца как отрубило. До сих пор не курю.

Мужчина пробыл в Чернобыльской зоне 17 дней. Имеет удостоверение ликвидатора второй категории.

- На выезде сдавали защитные костюмы и обувь. Их сжигали. Мы получали все новое, - рассказывает. - Когда вернулся домой, работал в охране на заводе "Кристалл". Затем стал помощником дежурного в милиции. Сейчас на пенсии. С удостоверением ликвидатора плачу за газ по льготной цене. Раньше имел право на бесплатный проезд. Но его давно отменили.

Жена Василия Бабенко 59-летняя Галина работает главным специалистом Центра по предоставлению административных услуг Стрижавской ОТГ Винницкого района. Вместе воспитали сыновей 40-летний Олег - частный предприниматель, 31-летний Дмитрий - водитель. Имеют внучку Яну, 7 лет.

- Сейчас в Чернобыль и Припять ездят на экскурсии, - говорит Бабенко. - А меня туда совсем не тянет. Ни капли любопытства, что там сейчас.