— Маленькая камера, низкий потолок, постоянно горит свет. На душе — тоска, — вспоминает заключение командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования 35-летний Денис ГРИЦЕНКО из Одессы.

7 сентября его с другими 23 моряками освободили из российского плена. Проходит реабилитацию в Киевском военном госпитале.

25 ноября прошлого года российские спецслужбы незаконно задержали украинских моряков в международных водах возле Керченского пролива. Трое получили ранения.

— Переход из Одессы в Мариуполь был плановый, — рассказывает Денис Гриценко. — Мы проходили инструктаж. Нас предупредили, что со стороны России возможны провокации.

Думаю, того, что произошло, не планировал никто. Это была нештатная ситуация, решения принимали на месте.

Украинские корабли приблизились к Керченскому проливу. Чтобы пересечь его, мы сообщили диспетчерам Керчпортконтроля. Получили подтверждение. А береговая охрана РФ, которая является подразделением ФСБ, сообщила, что запрещает нам движение.

Сообщили определенные точки, где нас не тронут. Неофициально россияне из береговой охраны просили покинуть 12-мильную зону. И через 3-4 часа переговоры закончились. Россияне выстроили стратегию и были готовы действовать по своему сценарию.

Мы вышли из Керченского пролива. Когда оставалось 12 миль до нейтральных вод, нам поступили сообщения: "Вы нарушили государственную границу Российской Федерации". Поняли, что там получили команду остановить нас любыми средствами.

Принял решение действовать такими же методами. Включил все станции и по всем каналам полтора часа говорил: "Мы такие-то корабли, идем из Керченского пролива в Черное море, оружие не применяем". Но россияне имели задачу — не дать нам выйти. Предупреждений о применении оружия не было. Когда они открыли огонь, я решил не делать этого в ответ.

В тюрьме было время для размышлений. Был момент, когда так себя довел, что один глаз дрожал, а вторым не видел на 80 процентов. Обдумывал, правильно ли поступил. Тысячи раз прокручивал различные сценарии развития тех событий. Понял: мы сделали то, что было надо.

Получали письма от украинцев, земляков из Америки, Австралии, Греции. Министерство образования передало детские письма. Когда было особенно тяжело, они придавали силы.

В пресс-службе президента Владимира Зеленского заявили, что 24 освобожденным морякам планируют предоставить квартиры в Одессе.