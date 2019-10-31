"Полтавагазвидобування" модернизировало Восточно-Полтавскую установку по подготовке газа

В полтавском филиале "Укргазвидобування" модернизировали Восточно-Полтавскую установку комплексной подготовки газа (УКПГ). Для увеличения пропускной способности ввели в эксплуатацию третью линию по приему и подготовке углеводородов.

Прежде чем топливо попадает в наши дома, его надо подготовить. Это делают именно на установках. Восточно-Полтавская готовит газ, полученный из скважин одноименного месторождения. Добыча на месторождении выросла, поэтому предприятие установило для больших объемов дополнительное оборудование.

— Пропускная способность установки составляла 1,5 миллиона кубометров природного газа в сутки. После модернизации возросла почти вдвое и составила 2,5 миллиона кубометров, — говорит руководитель технического отдела филиала "Полтавагазвидобування" Константин Косяков, 36 лет.

В советское время местное месторождение не давало высоких результатов. Им начали активно заниматься, когда в Украине ввели новые технологии для увеличения добычи. Теперь Восточно-Полтавская УКПГ имеет стратегическое значение.

— С Восточно-Полтавского месторождения добывают более 2 миллионов "кубов" газа в сутки. Оно может обеспечивать всю Полтаву в отопительный сезон, — говорит руководитель Машевского цеха по добыче нефти, газа и газового конденсата Андрей Максименко, 49 лет.

Один из главных методов увеличения добычи на скважинах — проведение гидроразрывов пластов. Такие операции повышают суточный объем месторождения в несколько раз.

— В 2016 году на "Восточной Полтаве" началась вторая очередь гидроразрывов. На скважине №70 добыча выросла в три раза: с 40 до 120 тысяч кубометров газа в сутки. В 2017-2018 годах по этой методике повысили дебиты 22 скважины. Для сравнения, до декабря 2016-го в среднем добывали 500 тысяч кубометров в сутки. Сейчас — почти 2,5 миллиона "кубов", — добавляет Максименко.

Восточно-Полтавское месторождение хорошо работает по технологии гидроразрыва. И положительная динамика добычи после этого держится длительное время.

АО "Полтавагазвидобування" — крупнейшая газодобывающая компания страны, входит в группу Нафтогаз и обеспечивает почти 73% добычи газа в стране. Основная добыча на Полтавщине обеспечивает филиал общества — газопромышленное управление "Полтавагазвидобування". Его добыча в прошлом году составила более 6 млн кубометров газа и более 300 тыс. т газового конденсата и нефти.

42 месторождения углеводородов в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях разрабатывает компания "Полтавагазвидобування". Эксплуатирует более 760 скважин. Газопромышленное управление имеет почти 50 производственных объектов. Общая протяженность межпроышленных трубопроводов и шлейфов — почти 4 тыс. км.

Нагнетают воду под давлением

Во время гидравлического разрыва пласта в породу нагнетают большое количество воды под давлением. Это вызывает трещины в ней.

Этот метод успешно применяют более полувека. Первую коммерческую операцию по гидравлическому разрыву провела компания "Халибартон" в 1949 году. А в бывшем СССР первый промышленный эксперимент провели в 1952-ом на Донбассе. Сегодня эта технология широко применяется в мире и несколько лет тому назад снова начали использовать в Украине.