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вторник, 01 октября 2019 06:30

Политзаключенных доставили в Москву

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Осужденных по "делу украинских диверсантов" 42-летнего Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, 55 лет, вывезли из оккупированного Симферополя в Москву. Там должны рассмотреть их апелляционную жалобу на приговор.

9 ноября 2016 года в Севастополе оккупанты задержали военных экспертов аналитического центра "Номос" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Назвали их диверсионно-террористической группой украинской разведки.

Владимир Дудка в прошлом, командовал кораблем радиоэлектронной разведки "Севастополь" украинского флота. После освобождения в начале 2000-х работал в спасательной службе Крыма и аналитическом центре. Алексей Бессарабов был заместителем руководителя в "Номосе", эксперт по проблемам Черноморского флота РФ в Крыму.

— Сейчас они находятся в следственном изоляторе №1 Краснодара на пересылке. Вскоре их доставят в московское "Лефортово", — говорит адвокат Сергей Легостов. — В Москве суд рассмотрит апелляцию на приговор Севастопольского суда. Он 4 апреля дал Дудке и Бессарабову 14 лет колонии строгого режима.

Оксана Захтей, жена политзаключенного Андрея Захтея, 42 года, написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять ее мужа.

— Я написала, чтобы не повторилась ситуация с обменом 7 сентября. Чтобы не забыли включить моего мужа в списки, — говорит 40-летняя Оксана. — Уже четыре года Андрей сидит в тюрьме, не видит дочь. Надеюсь, в этот раз президент нам поможет освободить его.

Андрея Захтея оккупанты задержали в ночь на 7 августа 2016-го вместе с 39-летним Евгением Пановым. В прошлом году 16 февраля оккупационный суд Симферополя приговорил его к шести с половиной годам колонии за якобы подготовку диверсий на полуострове.

Евгения Панова обменяли 7 сентября во время большого обмена между двумя странами.

Автор: Руслан ГРИШКО
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