Полицейским купили новые автомобили

Патрульным в шести областях Украины закупили 52 новые "Шкоды Рапид". Автомобили показали на Театральной площади в Полтаве 13 ноября.

Машины передадут в Сумскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Донецкую и Луганскую области.

- Моторесурс автопарка не вечен. Машины надо менять. Продолжим плановую замену в следующем году, - говорит начальник Департамента патрульной полиции Украины 33-летний Евгений Жуков. – "Тойоты Приус", которые используют патрульные, – это гуманитарная помощь от японских партнеров. Так же, как и "Митцубиси Аутлендер", которые передавали в этом году в Киеве. "Шкоды" мы закупаем сами по тендерным процедурам. Каждая стоит около 350 тысяч гривен. По оборудованию существенно не отличаются от предыдущих автомобилей.

– Мы получили пять автомобилей. Это повысит количество экипажей на улицах и скорость реагирования на вызовы граждан, – говорит командир батальона патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск управления патрульной полиции в Донецкой области Александр Малыш, 27 лет.

Автомобили имеют бензиновый двигатель.