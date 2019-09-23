Полицейские избили ветеранов войны

21 сентября на железнодорожной станции "Сосновка" в Сокольском районе Львовской области полицейские разогнали активистов, которые блокировали вагоны с российским углем. Избили местных, которые пытались им помешать.

- 1 сентября нам позвонили местные. Сказали, что на станцию ​​завозят уголь из Кемеровской области России, - говорит 25-летний Алексей Фролов, председатель общественной организации ветеранов АТО. - Мы сообщили в полицию, но на нас не отреагировали. Тогда же заблокировали те вагоны. Нас дежурили человек 50. Смотрели, чтобы вагоны не забрали. На третий день к нам приехали ребята: "Какая цена вопроса, чтоб эти вагоны поехали?" Мы не стали с ними говорить. В полиции, СБУ и станции объясняли происхождение угля по-разному - то казахстанское, то белорусское, то едет транзитом в Польшу.

В день разгона полиция приезжала к активистам дважды.

- Около 9 утра к нам подошли около 30 титушек. Хотели спровоцировать, но мы вызвали полицию. Те взяли объяснения, что мы здесь делаем, и уехали. Титушки тоже уехали. Около 12:00 подъехали 12 автобусов спецназа КОВД и ТОРа и начали нас оттеснять. Сбежались местные шахтеры, священники забили в колокола, созывая людей. Один резиновой дубинкой ударил женщину и хотел забрать ее в автозак. Погрузили в него 16 наших активистов. Позже стали к нам стеной и распыляли газ. Один из полиции применил оружие, потом бросали камни. Среди наших - 10 раненых. Все сняли побои в больнице Червонограда. Задержанных отпустили. Вагоны до сих пор стоят на пути, мы продолжаем их охранять.

В полиции разгон объяснили тем, что активисты не реагировали на законные требования. Работники правоохранительных органов вынуждены были применить такие меры, поскольку те оказали физическое сопротивление. Полиция задержала 28 правонарушителей.