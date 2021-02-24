Поезда будут разгоняться до 350 километров в час

Укрзализныця до 2030-го будет прокладывать современные высокоскоростные железнодорожные линии. Поезда смогут двигаться со скоростью в 350 км/ч. Ездить будут по маршрутам Киев - Львов - Госграница, Киев - Одесса, Киев - Харьков, Киев - Днипро - Запорожье.
- Длина евроколеи составит около 2 тысяч километров, - говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий, 34 года.
Проект не выгоден, говорит глава ассоциации владельцев вагонов 35-летний Александр Криворучко:
- Укрзализныця еще до карантина заявляла, что пассажирские перевозки убыточны более чем на 10 миллиардов гривен в год. А сейчас в это дело собрались вложить большие деньги. По новым путям смогут ездить только пассажирские поезда, потому что нет грузовых вагонов для европейской узкоколейки. Деньги на все работы будут брать в долг. За счет чего их возвращать, когда выгоды нет?
Вместо узкоколейки лучше потратить деньги на восстановление имеющихся путей и грузовые поезда, поскольку именно они приносят Укрзализныце доход. Когда ведомство окрепнет и получит прибыль - можно тратиться на новые проекты.
Скоростные междугородные поезда будут создавать на Крюковском вагоностроительном заводе в городе Кременчуг Полтавской области.
- Это единственное наше предприятие, которое может выпускать электрические поезда, - продолжает Криворучко. - Если мы действительно взялись создавать подвижную электротягу сами, то это хорошо для нашей экономики. Так делают все нормальные страны. Это значительно лучше, чем покупать за границей поезда за огромные деньги.
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