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вторник, 18 декабря 2018 06:55

"Подводили к заполненной трупами яме и стреляли поверх головы"

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- 17 участников молитвенного марафона прошли через плен, четверо - через расстрел, - говорит пастор протестантской церкви 43-летний Сергей Косяк. 17 лет был главой церкви христиан веры евангельской "Ассамблея Бога" в Донецке.

Сергей Косяк родом из Макеевки. Весной-летом 2014 стал одним из организаторов "молитвенного марафона". Акции, в ходе которой представители различных религий и конфессий собирались в палатках в центре Донецка и молились за мир.

- Начиная с 25 февраля 2014 года верующие каждый вечер выходили на площадь Конституции для часовой молитвы. Собирались от 30 до 400 человек. Впоследствии мы установили молитвенную палатку в желто-голубых цветах с надписью "Молимся за мир, любовь и целостность Украины", - рассказывает Сергей Косяк.

- 24 мая участников молитвы взяли на прицел автомата, а нашу палатку порезали и выбросили в реку Кальмиус. Сказали: "Еще раз соберетесь здесь - расстреляем". Тогда я пошел в Донецкую областную администрацию к своему человеку узнать, какие наши дальнейшие действия. Там меня схватили и отвели на 11-й этаж.

Боевик с кавказской внешностью ударил меня прикладом и начал спрашивать, кто я. Среди них был мой знакомый, который стал на их сторону, - продолжает. - Сказал, что я собираю людей под прикрытием молитвы, а сам пропагандирую "антинародные идеи".

После этого меня били уже все. Затем отвели на этаж ниже, где на дверях прочитал надпись "Служба НКВД ДНР". Там раздели и били человек пять, палками, ногами и плетьми, которые рассекали кожу. Мое лицо было залито кровью. Из карманов все вывернули, забрали деньги, банковскую карточку, с автомобиля сняли номера. Между побоями обвиняли в сектантстве. Спрашивали, сколько людей из "Правого сектора" я привел. В соцсети "Одноклассники" нашли фото, где стою во Львове на фоне памятника Степану Бандере. Это их разозлило и избиение продолжалось. Я все время говорил, что Бог их любит и создал по образу и подобию Божию, а они превратились в зверей.

К пастору привели специалиста по делам религии.

- Он выслушал и побои прекратились. Потом ко мне пришел командир службы НКВД и говорит: "Извини меня, я отступник. Тебя отпустят", - рассказывает Сергей Косяк. - Слышал, как он вышел в коридор и стал кричать: "У нас святой, а вы его избили!" Заставил всех извиняться передо мной. Помню, когда перед тем громили нашу палатку, боевиками руководил человек в балаклаве. Тем, кто дежурил в палатке, говорил: "Вас не избили и не убили по одной причине - на вашей палатке есть крест". Это, наверное, был он.

Молитвенный марафон длился 158 дней - вплоть до августа, когда российские танки вошли в город.

- Людей приходило уже меньше, боялись. Нас обещали расстрелять, если снова соберемся на этом месте. Поэтому мы подвинулись на 50 метров и продолжили молитвенное стояние, - говорит Сергей Косяк. - Заказали новую палатку в цветах желтой пшеницы и голубого неба. Надпись на баннере изменили на нейтрально - "Молимся за мир на этой земле".

В начале августа ездил в Киев повидаться с семьей. Мне позвонили и сказали, что назад возвращаться нельзя. Боевики схватили пастора Александра Хомченко, который был старшим по молитве во время моего отсутствия. Я как раз стоял на вокзале. С собой были только тапки, ноутбук, документы и кредитка.

Хомченко сначала держали в захваченном помещении областного управления милиции Донецка. Там разместилось НКВД. Позже - в бомбоубежище военкомата Макеевки, где в подвале устроили тюрьму и камеру пыток. Его били, пытали на дыбе - связывали за спиной руки и подвешивали за них. При этом надевали противогаз и перекрывали воздух - он терял сознание. Между тем трижды выводили на расстрел. Подводили к заполненной трупами яме и стреляли под ноги или поверх головы. Рассказывал, как у него на глазах людей ставили на колени и стреляли в затылок. На одном испытывали гранатомет. Вывезли в посадку и сказали: "Беги!" А тогда из гранатомета расстреливали. Развлекались так. Братские могилы на Донбассе будут еще долго находить.

Пастора допрашивали два офицера Федеральной службы безопасности России. Один был из Орла, второй - из Белгорода. Думали, поймали меня. Оказывается, меня включили в расстрельные списки и назначили награду. А потом разобрались, что Саша - это не я. Ему рассказывали, что я - украинский шпион и использую его. Затем они получили приказ - батюшку отпустить. Видимо, боялись огласки. В феврале этого года Александр умер. Перенесенные стрессы слишком повлияли на здоровье.

В церкви поселили дивизию боевиков

6 июля в Макеевке Донецкой области семь вооруженных боевиков опечатали протестантскую церковь "Новая жизнь". Пастору Александру Мосейчуку заявили, что не имеет прав на здание.

Закрыли церковь евангельских христиан-баптистов "Дом Евангелия". Отобрали храм мормонов в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка. Во время боев в 2015-2016 годах в нем размещались террористы "Шахтерской дивизии".

В начале октября в ДНР запретили деятельность "Свидетелей Иеговы". Называют их террористами.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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