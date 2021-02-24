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четверг, 25 февраля 2021 07:45

Подсолнечное масло, сахар и яйца подорожают

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В январе в Украине подорожали продукты. В среднем на 1,3%, однако некоторые - в два раза. Больше всего прибавили в цене сахар, яйца, подсолнечное масло, картофель, мука и крупы.

- Украинцам надо готовиться к ценовым шокам, потому что продукты дорожают во всем мире, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Постоянно растут в цене зерно, яйца, сахар.

Подсолнечное масло и сахар дорожают из-за плохого прошлогоднего урожая и роста мировых цен. Соответственно, больше стоят маслосодержащие майонезы, спреды. Мука и макароны прибавили в цене, потому что подорожало зерно и энергоносители, необходимые для переработки.

- Возросли в цене комбикорма для животных, - продолжает Кущ. - Спровоцировали подорожание курятины, яиц, свинины, говядины и молока. Оно будет продолжаться.

В прошлом году картофель стоил на 14% больше, чем в позапрошлом году.

- Причина этого - не только неурожай, - говорит Алексей Кущ. - В Украине картофеля выращивают достаточно, но его негде хранить. Две трети урожая гниют, поэтому каждую весну имеем ценовые скачки. Везем картофель из Беларуси, Египта.

Подорожание продуктов в Украине провоцируют три ключевых фактора.

- Первый - возросла официальная минимальная зарплата. Соответственно, налоги с нее, - рассказывает Алексей Кущ. - Второй - подорожали энергоносители, необходимые для переработки сырья в продукцию. В Украине тарифы на электричество для промышленности выше, чем в Европе. Третий - подорожало топливо. Баррель нефти на мировом рынке стоит 65 долларов, хотя в апреле стоил 20.

Продукты питания составляют более 50% потребительской корзины украинцев, по данным Государственной службы статистики.

- Есть несколько мелких факторов подорожания, - продолжает. - У нас действует уникальная фискальная модель. За счет возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) правительство стимулирует вывоз из страны сырья. Поэтому в Украине продукты питания дороже, чем в Польше. Чтобы этого не было, следует отменить возмещение НДС и обложить сырье пошлиной. Тогда больше продукции будет производиться внутри страны. Цены станут на 30-40 процентов ниже.

- В мире продукты дорожают по другим причинам, - говорит Алексей Кущ. - Потому что увеличивается численность населения, активно развиваются Африка, Азия. Растет потребление. Постоянно увеличивается спрос на подсолнечное и кукурузное масла. Из первого изготавливают биодизель - топливо для дизельных двигателей, из другого - биоэтанол для бензиновых двигателей.

Автор: Алена ГАРАНЖА
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Дата
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