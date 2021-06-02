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четверг, 03 июня 2021 07:46

Плохая погода продержится до 10 июня

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С 28 мая в Украине начались ливни. Температура в большинстве регионов опустилась до + 15 ... 17 ° C. В некоторых областях выпал град.

Дожди затопили улицы Кривого Рога Днепропетровской области, Житомира, аннексированного Севастополя. Высота воды иногда превышала полметра. В Карпатах выпал снег.

В Виннице 28 мая прошел ливень с градом. Он побил овощи и плодовые деревья. В райцентре Томашполь Винницкой области вода смыла дорогу, залила дома и часовню.

- Шел дождь, потом начало барабанить по окнам. Сыпал град, - рассказывает винничанка Оксана Заболотная, 35 лет. - Шарики попадались размером с вишню, были и помельче. Через 5 минут все резко затихло и вышло солнце. Во дворе побиты цветы. Знакомые говорили, у них повалило рассаду.

Сильные дожди в конце мая прошли в городе Червоноград Львовской области. Затопило несколько домов, овощи, больницу. Спасатели буксировали десяток автомобилей, которые из-за большой воды не могли ехать по дороге.

Потоп после дождя был в райцентре Ковель на Волыни. Местами вода поднималась на метр.

- Нынешнюю ситуацию с погодой провоцируют холодные атмосферные фронты и циклоны. Заходят к нам с Севера и Запада. Здесь встречаются с теплыми воздушными массами и возникают град, бури, сильные ветры, - говорит синоптик Украинского гидрометцентра 47-летняя Наталья Голеня. - Холодная и дождливая погода продержится по всей Украине минимум до 10 июня. До 5 числа дожди преимущественно будут идти в центральных, восточных и южных областях. На Западе и Севере холодно, но осадков будет мало. С 6 июня будет лить во всех регионах. Температура будет держаться на уровне 17-24 градусов тепла.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
03
июня

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