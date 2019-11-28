Первый месяц зимы будет теплый

Начало декабря будет со снегом и небольшими морозами. Сначала заснежит на Львовщине, Тернопольщине и Ивано-Франковщине. Затем - в остальных областях, прогнозируют синоптики.

Температура будет колебаться от 0 до -7°C.

- С первых дней месяца начнется настоящая зима. Холодно будет неделю. На вторую потеплеет, - говорит метеоролог Укргидрометцентра Владислав Билык, 55 лет. - Снег будет сменяться дождем. Такой видим первую декаду.

Осадки в начале декабря поспособствуют появлению гололеда на дорогах.

- Но он будет незначительный, - добавляет Билык.

Больших морозов в первый месяц зимы не будет.

- Не прогнозируем и штормовых ветров, - говорит 54-летняя Наталья Голеня из Укргидрометцентра. - Будет сыро. В общем месяц теплый.

Холоднее всего будет 8, 9 и 25 декабря. Температура опустится до -8°C. Ночью - до -13°C.

- 8 и 9 числа выпадет снег, - говорит народный синоптик 80-летний Леонид Горбань. - Также будет мести 28-29 декабря. На Новый год осадков не ожидается. 31-го днем будет до четырех градусов мороза. Ночью температура понизится до минус пяти.

Зима в этом году будет умеренно теплая. Наименее холодным синоптики прогнозируют январь.

- Последние пять лет зима становится все теплее. Переходит из статуса "умеренно суровая" в "мало суровую". Увеличивается продолжительность теплого периода во всех странах. Мы не исключение, - говорит 53-летняя Вера Балабух из Гидрометеорологического института. - Все основные климатические центры мира единодушно говорят, что в этом году по территории Европы распространяться теплые влажные воздушные массы. Это и приведет тепло. Украина будет находиться в зоне высокого давления с дефицитом осадков. В то же время в течение зимы возможны сильные ветры, метели, налипание мокрого снега, гололед, туманы.