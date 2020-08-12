Первые троллейбусы из сорока уже в Полтаве!

В течение последнего десятилетия коммунальный транспорт Полтавы находился в ужасном упадке. Сейчас его возрождает команда Александра Удовиченко "Родной город".

В течение 2008-2018 годов состояние транспортных перевозок в Полтаве было неудовлетворительным. На маршрутах господствовали два монополиста, диктовали условия пассажирам. Повседневной реальностью стали неисправные автобусы и маршрутки, хамство водителей и кондукторов, нарушения графиков движения, особенно в отдаленных поселках. Полтавчане не имели выбора, ведь коммунальный транспорт искусственно и настоятельно выжимали из маршрутов.

- Такая ситуация была недопустима, - говорит член партии "Родной город", заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Алексей Чепурко. - Мы взялись устранять ее причины. Прежде всего уничтожили власть частных монополистов - с двух перевозчиков стало 19. Понимали, что без возрождения коммунального транспорта, закупки нового подвижного состава все изменения останутся просто добрыми намерениями. Добавлю к этому еще и давно назревшую потребность восстановления закрытых маршрутов. И как показывает последний год, начало качественным и, главное, необратимым изменениям положено.

Эти изменения подтверждены конкретикой. По инициативе Алексея Чепурко для Полтавы приобрели 20 новых автобусов. Они стали на маршруты - в основном в отдаленные микрорайоны, где с перевозками всегда были самые большие проблемы. Благодаря новой технике два насыщенных автобусных маршрута: №12 Крытый рынок - Подол и №25 Центр - Огневка, буквально восстановили из небытия.

Наряду с автобусами, коммунальный транспортный парк пополняется и новыми троллейбусами. Это стало возможным после подписания договора с Европейским банком реконструкции и развития. Всего предусмотрено приобрести 40 троллейбусов.

И первые восемь из них уже прибыли в Полтаву. Их доставкой занимался лично Алексей Чепурко. Ходовые характеристики представители КП "Полтаваэлектроавтотранс" проверили непосредственно в Луцке.

Качеством работы троллейбусов коммунальщики довольны. А еще больше - дополнительным преимуществом. Троллейбусы имеют автономный запас хода без электричества. Если возникнет непредвиденная ситуация, троллейбус будет двигаться еще 500 метров, чтобы безопасно высадить пассажиров.

Первые троллейбусы - это только начало. Алексей Чепурко продолжает контролировать изготовление остальных и их доставку в Полтаву.

Лидер "Родного города" Александр Удовиченко считает:

- Полтавчане не должны страдать от некачественных перевозок. Выход один - нужно и дальше усиленно возрождать коммунальный транспорт. Покупка 20 автобусов и 40 троллейбусов стала конкретным доказательством того, что изменения в этой сфере приобрели положительный и необратимый характер. Такими же конкретными должны быть и дальнейшие изменения.