Первой украиноязычной звездой стал Святослав Вакарчук

- "Голод 33" Олеся Янчука - одна из первых лент, которая запечатлела трагедию Голодомора языком кино и повлияла на волеизъявление украинцев 1 декабря 1991-го. Они проголосовали за независимость, - говорит кинокритик Дмитрий Десятерик, 57 лет. Говорим о достижениях украинской культуры за годы независимости.

- После развала СССР кинопроизводства, по сути, не стало. Но были единичные успехи - мультфильм "Шел трамвай №9" Степана Коваля в 2003 году получил "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля, короткометражки "Путники" Игоря Стрембицкого и "Кросс" Марины Вроды наградили в Каннах. Также можно выделить картины Киры Муратовой.

По-настоящему украинское кино выстрелило после Революции достоинства и начала войны. Два фильма ознаменовали становление национальной кинематографической школы в 2014-м - "Племя" Мирослава Слабошпицкого и "Майдан" Сергея Лозницы.

Благоприятным временем считаю период председательства в Госкино Филиппа Ильенко в 2014-2019 годах. Он развивал отрасль, увеличивал финансирование. Ежегодно в прокат выходят до 30 украинских фильмов. Есть показы на фестивалях класса "А" - Канны, Берлин, Венеция. Украинские ленты берут там призы - "Атлантида" Валентина Васяновича, "Плохие дороги" Натали Ворожбит, "Донбасс" Сергея Лозницы.

Музыка первых лет независимости - во многом наследие перестройки. "ВВ", "Брати Гадюкіни" - это дети 1980-х. Затем появилась "Территория А", стала чем-то вроде "Фабрики звезд" и начала производить истинно украинскую поп-музыку.

"Океан Эльзы" - группа, которая легко может собрать самый большой стадион страны. Святослав Вакарчук, вероятно, стал первой украиноязычной звездой от Крыма и Донбасса до Закарпатья.

Иностранцы узнают об Украине благодаря Евровидению. Не только благодаря победам Русланы и Джамалы, но и благодаря нынешнему успеху группы "Го-А", исполнившей основанную на веснянках песню "Шум". В мире звучит этногруппа "Даха Браха", академические украинские музыканты - дирижер Оксана Лынив, композитор Виктория Полевая.

В литературе имеем монополию таких имен, как Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Оксана Забужко. Выделил бы также Тараса Прохасько, Таню Малярчук, Владимира Рафеенко. Последний - прозаик, уроженец Донецкой области, всю жизнь писал на русском. В 2019-ом издал первый роман на украинском "Мондеґрін (пісні про смерть і любов)".