Переселенцы будут прорываться домой

 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 540
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 2286
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 612
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 2727
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1260
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1341
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 846
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6102
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5652
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 855
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 810
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 468
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3303
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1980
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 05:11

Переселенцы будут прорываться домой

  Комментировать

2 мая крымчане-переселенцы попытаются колонной зайти в оккупированный Крым. Шествие назвали "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

О мероприятии сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа 62-летний Рефат Чубаров. Татары будут идти первые, будут возглавлять колонну. Акцией хотят привлечь внимание к оккупированному полуострову и преступлениям, которые совершают оккупанты против людей, исторических памятников и природы полуострова.

Оккупанты угрожают применить силу против активистов. Бывший прокурор полуострова, а ныне — депутат Государственной думы России 39-летняя Наталья Поклонская сказала, что бросят в тюрьмы всех украинцев, которые попытаются попасть домой.

20 февраля 2014 года российские войска находились в Крыму, сняли опознавательные знаки и стали блокировать украинские военные части. Использовали запрещенную тактику живого щита — впереди пускали гражданских. Этими действиями РФ нарушила условия Будапештского меморандума, который гарантировал Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Полуостров оккупировали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Переселенцы будут прорываться домой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 3 Просмотров: 22869
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 15606
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 8731
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 7209
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 7191
Украина
"За шесть лет оккупации ни разу искренне не улыбалась"
"За шесть лет оккупации ни разу искренне не улыбалась"
Алексей Кучкин погиб через месяц после свадьбы
Алексей Кучкин погиб через месяц после свадьбы
В авариях погибли более трех тысяч человек
В авариях погибли более трех тысяч человек
Госкино возглавила бывшая директор кинотеатра
Госкино возглавила бывшая директор кинотеатра
Виталий Бойко восемь лет был председателем Верховного суда
Виталий Бойко восемь лет был председателем Верховного суда
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
4
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
3
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
Голосов: 1137
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua