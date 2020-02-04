Переселенцы будут прорываться домой

2 мая крымчане-переселенцы попытаются колонной зайти в оккупированный Крым. Шествие назвали "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

О мероприятии сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа 62-летний Рефат Чубаров. Татары будут идти первые, будут возглавлять колонну. Акцией хотят привлечь внимание к оккупированному полуострову и преступлениям, которые совершают оккупанты против людей, исторических памятников и природы полуострова.

Оккупанты угрожают применить силу против активистов. Бывший прокурор полуострова, а ныне — депутат Государственной думы России 39-летняя Наталья Поклонская сказала, что бросят в тюрьмы всех украинцев, которые попытаются попасть домой.

20 февраля 2014 года российские войска находились в Крыму, сняли опознавательные знаки и стали блокировать украинские военные части. Использовали запрещенную тактику живого щита — впереди пускали гражданских. Этими действиями РФ нарушила условия Будапештского меморандума, который гарантировал Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Полуостров оккупировали.