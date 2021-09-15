Перепись населения проведут новым способом

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82,4 млн грн на подготовку к Всеукраинской переписи населения. Должна состояться в 2023 году.

Перепись будут проводить волонтеры с помощью планшетов и смартфонов. Часть людей сможет самостоятельно предоставить о себе информацию в интернете.

- В каждый дом приходить не будут. Однако и через интернет всё не будут регистрироваться. Для подготовки переписи привлекут специалистов и они определят оптимальный способ, - говорит социолог Евгений Головаха, 71 год. - В Польше, например, открывали специальные центры. Туда могли приходить люди и регистрироваться.

Погрешность в точности может быть, добавляет.

- Потому что есть те, кто не захочет этого делать, - говорит Евгений Иванович. - Перепись должны были провести еще в 2010 году, когда Организация Объединенных Наций запустила их волну во всем мире. Мы этого не сделали и потеряли время. В глазах ООН теперь имеем плохой имидж. В статистических рейтингах рядом с пунктом о населении в Украине стоит прочерк или "данные устарели".

В 2020 году пробную перепись населения провел тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Использовал преимущественно данные Пенсионного фонда и мобильных операторов. Определил, что в Украине проживает 37,289 млн человек. Полноценную перепись в последний раз проводили в 2001 году. Показала, что в государстве 48,457 млн граждан.