Переоборудуют наибольший радиотелескоп

Ученые из Нидерландов, Латвии и Италии посетили город Золочев на Львовщине, чтобы помочь осовременить крупнейший в Украине радиотелескоп. 32-метровую антенну планируют переоборудовать за год-два и привлечь к международной сети. Это поможет открывать новые объекты во Вселенной и исследовать космос.

— Эту антенную систему в Золочеве построили в 1986‑м и использовали для космической связи, — рассказывает руководитель Центра космических исследований и связи 39-летний Виктор Ожинский. — На этой базе мы строим новый радиотелескоп. Продолжаются работы по его модернизации. Государство выделяет на это деньги. Уже установили новую систему управления и изготовили приемники разных диапазонов, которые тестируют ежедневно. Модернизация продлится несколько лет. Это большой вклад в развитие космической отрасли Украины. Ведь начинаем новые технологии, поддержку предприятий. Космические исследования на мировом уровне, в составе крупнейших мировых сетей — это престиж Украины как космической державы.

В горсовете Золочева говорят, что этот объект расположен на территории соседнего Сасовского сельского совета и отношения к городу не имеет. База всегда была закрытая, режимная и почти не влияла на жизнь и развитие города.