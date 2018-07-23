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вторник, 24 июля 2018 05:25

"Перед школой дети должны много раскрашивать и рисовать"

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— В прошлом году сын пошел в первый класс. За два месяца до этого наняли ему репетитора. Учил считать и читать по слогам. После занятий учитель давал домашнее задание - прописи в тетради или прочитать текст на несколько предложений. Уроки учили регулярно. Это малого дисциплинировало, - рассказывает киевлянка 38-летняя Наталия Прокопенко. Ее сын Никита буквы и цифры выучил еще в детсадк.

За две недели до сентября женщина начала будить сына раньше. Постепенно дошли до нужного времени. Благодаря этому ребенок легче вошел в учебный график.

- Из школы Никита приходил не уставшим. Немного отдыхал, потом брался за домашнюю работу.

Раньше детей отдавали на дошкольные курсы, чтобы подготовить к тестированию для поступления в первый класс. Сейчас учебные заведения такие экзамены не проводят. Детей принимают в школу по месту прописки.

- Часто родители боятся, что ребенок будет неуспешным, потому активно готовят его к школе. Уметь читать и писать первоклассник не должен. Должен знать самые употребляемые буквы, развивать фонемный слух, говорить на украинском и изучать новые слова, - рассказывает Инна Большакова, 42 года, методист, соавтор учебников для первого класса Новой украинской школы. - В первом классе начинают учить от буквы "а". Дальше буквы сливают в слоги. Есть специальная методика, как правильно учить ребенка читать и писать. Если родители не знают, пусть не берутся. Потом учителю трудно переучивать одних учеников и учить других.

Готовить ребенка к школе начинают за месяц. Объясняют, чем она интересна и важна. Формируют позитивную мотивацию к учебе.

— Готовность к учебе - индивидуальная вещь. Она не всегда зависит от возраста. Ребенок готов к школе, если может долгое время удерживать внимание, сосредоточиваться на учебе. Должен быть усидчивым, слышать, понимать и выполнять просьбы взрослых. Первоклассник должен уметь эффективно взаимодействовать с одноклассниками, учителем, преодолевать конфликтные ситуации, - говорит кандидат психологических наук 34-летняя Ирина Губеладзе. - Главное - не "покупать" желание ребенка учиться. Мол, проходишь неделю в школу, а на выходных пойдем в игроленд или на карусели. У него должно быть желание узнавать что-то новое.

Специалист советует вместе с ребенком выбрать школьные принадлежности и ранец. Это вызовет интерес к учебе.

Главное, чтобы ученик был готов к школе физически. Здоровый школьник должен простужаться не чаще пяти раз в год.

- Если ребенок может достать рукой через голову к противоположному уху, школьные нагрузки будут ему по силам. До поступления в первый класс должны начать расти хотя бы четыре постоянных зуба, - говорит психолог Наталия Носаль, 47 лет. - Важно уделить внимание развитию кисти руки. В школе много будут писать. Дошкольники к этому не привыкли. Поэтому могут быстро уставать. Перед школой дети должны много раскрашивать и рисовать. При этом следует слелить, чтобы ребенок правильно держал карандаш. Стоит научить пользоваться ножницами, вырезать по прямой линии. Можно много лепить из пластилина. Это хорошо развивает мелкую моторику, которая также нужна для писания.

Автор: Елена КАПНИК
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Дата
24
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