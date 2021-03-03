Пенсия возрастет минимум на 100 гривен

С марта почти у 8 млн украинцев возрастет пенсия. В среднем на 300 грн. Минимальная доплата составит 100 грн.

Больше будут иметь те, кто получает выплаты по возрасту и инвалидности, в связи с потерей кормильца, по выслуге лет, говорят в Пенсионном фонде. Без повышения останутся граждане, вышедшие на отдых с начала 2021 года и имеющие максимальную пенсию в 17 690 грн. Доплаты не будет военным, а также бывшим госслужащим, если получают больше, чем было бы по возрасту.

В следующий раз пенсии проиндексируют в апреле.

В марте полиция проверит все разрешения на огнестрельное оружие, выданные украинцам. Аннулируют полученные с нарушениями. Сейчас на руках у украинцев есть более 1,3 млн единиц легальных ружей, карабинов и т.п.

Проверка связана с ликвидацией полицейских подразделений по контролю за оборотом оружия, говорит председатель Нацполиции 48-летний Игорь Клименко:

- Раскрыли коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия. Объявления о его оформлении без документов, продажные полицейские размещали в соцсетях. Имеются данные о свыше двух тысячах случаев.

Разрешение на огнестрельное гладкоствольное охотничье оружие может оформить гражданин, которому исполнился 21 год. Документы на охотничьи карабины и винтовки выдают с 25 лет. Необходимо написать заявление на имя руководителя полиции по месту жительства, заполнить анкету, предоставить медицинскую справку и оригинал и ксерокопию паспорта. Пройти теоретические и практические курсы по применению оружия, оплатить его регистрацию.

Пистолеты и автоматы разрешено носить полицейским и военным.

За две недели Нацполиция сформирует обновленные подразделения по контролю за оборотом оружия.

- Этого мало, чтобы почистить структуру от коррупционеров. Подобные схемы работали десятилетиями, - говорит председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, 51 год. - Сотни тысяч людей вооружены незаконно. Лишить их этого оружия невозможно. Некому заниматься.

С марта украинцы могут брать кредиты на жилье под 7% годовых. На 1 марта займы согласились выдавать семь банков - ОТП, ПриватБанк, "Глобус", Мегабанк, Кредобанк, Ощадбанк и Укргазбанк. Их количество будет расти.

Дают кредиты максимум на 20 лет, минимальный первый взнос - 15% стоимости жилья. В этом году их получат почти 5 тыс. семей, прогнозируют в Министерстве финансов.

- Доступная ипотека позволит получить жилье семьям с относительно невысоким доходом, - говорит министр финансов Сергей Марченко, 40 лет. - На первичном и вторичном рынках можно брать квартиры или дома, которые ввели в эксплуатацию с 2018-го. Заемщиком может стать любой совершеннолетний гражданин. Важно, чтобы на время погашения кредита он был не старше 70 лет.

До этого банки выдавали ипотеки минимум под 13% годовых. Разницу между ставками будет компенсировать государство. За следующие пять лет могут выделить 5 млрд грн.

В этом месяце в части городов подорожает проезд в маршрутках. Потому что растут цены на топливо и уменьшается количество пассажиров.

- Действует ограничение на количество людей в салоне. За нарушение штрафуют, - говорит транспортный эксперт Дмитрий Беспалов, 25 лет. - Снижать расходы перевозчикам уже некуда. Поэтому единственный выход - повышение платы за проезд. Проблема в том, что с водителями люди рассчитываются наличными. Поэтому данные о пассажиропотоке доступны только перевозчикам. Они их скрывают. Трудно установить адекватность роста стоимости проезда.

С марта ежемесячно на железнодорожные билеты повышаться цена на 2%. В общем в 2021 году подорожают на 20%.