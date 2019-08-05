Пенсионерам увеличат субсидии

Пенсионерам, старше 70, планируют уменьшить расходы на коммунальные, соответственно увеличится размер субсидий.

- Суть таких субсидий в том, что пожилые люди будут платить небольшую часть от суммы за коммунальные услуги. Большую часть за них будет платить государство. Мы пока не можем сделать коммуналку бесплатной, но значительную часть будет покрывать бюджет, - объясняет представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус, 37 лет.

Команда ещё не знает, как воплотить эту идею в жизнь, но убеждены, что средств на нее хватит.

- Введение таких субсидий - это пиар команды Зеленского. Им нужно что-то делать, вот они и решили таким образом создавать видимость заботы о народе. По сути люди старше 70 лет и так не платят за коммуналку, ведь живут бедно и являются социально незащищенными. Нынешние субсидии покрывают расходы на коммунальные, а доплаты уже и сейчас незначительные, - считает экономист Александр Охрименко, 54 года.

Он убежден, что денег на этот проект хватит, потому что это те же выплаты на субсидии, которые действуют несколько лет.

- Потери бюджета от таких субсидий вряд ли увеличатся существенно. Лучше всего было бы вообще отменить субсидии. Вместо них можно ввести адресную социальную помощь, как во всех развитых странах. Ведь людям старше 70 нужны деньги не только на коммуналку, но и на лекарства и продукты. Лучше ввести социальную карточку, куда пенсионерам будут начислять помощь, - уверен Александр Охрименко.