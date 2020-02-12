Паспорт можно будет показывать с телефона

Мобильное приложение государственных услуг "Дія" запустили в Украине 6 февраля. За пять дней его загрузили на смартфоны более миллиона человек.

Зарегистрироваться можно, нажав кнопку с логотипом банка, где есть счет. Пользователи с водительскими удостоверениями сразу получат электронные права и документы о регистрации транспортного средства. Будет действовать на территории страны. Можно удостоверять свою личность в поездах, больницах, банках.

- Я мечтал о государстве в смартфоне. Оно должно быть для человека сервисом, - говорит Владимир Зеленский, 42 года. Представил приложение. - Другие страны идут к подобным приложениям годами. Мы же сделали за полгода.

Ежемесячно в программе автоматически поочередно будут появляться все документы, которые имеют пользователи: цифровые внутренние и заграничные паспорта, студенческие билеты, автогражданки. Электронные паспорта поступят только владельцам ID карточек и биометрических удостоверений.

- Ничего не нужно будет самостоятельно заказывать или оформлять, - рассказывает 34-летняя Анастасия Рымарчук из пресс-службы Министерства цифровой трансформации. - Зарубежные документы будут в электронном формате, но не будут действовать в других странах. Для выезда следует брать оригинальные удостоверения.

Риск, что "Дію" взломают хакеры и похитят данные украинцев - минимальный. Приложение защищено не менее, чем подобные банковские программы, говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров, 29 лет:

- "Дія" построена так, что на сервере программы постоянно не хранятся персональные данные пользователей. Информация в каналах передачи данных подается в зашифрованном виде, а на некоторых этапах используется двойной шифр. Со специалистами IT-компании EPAM мы серьезно подошли к тестированию приложения. Даже попытались его взломать, чтобы выявить уязвимые места. Постоянно развиваем и улучшаем мобильное приложение.

Подобные программы имеют Финляндия, Дания и Великобритания.