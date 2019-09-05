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пятница, 06 сентября 2019 07:45

Ожидается новая вспышка кори

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С началом учебного года в Украине увеличится количество больных корью, прогнозируют в Министерстве здравоохранения.

- Летом больных корью обычно меньше, - говорит 39-летний Владимир Буруля из Центра общественного здоровья МОН. - Это связано с тем, что меньше людей находятся в больших коллективах. С началом учебного года заболеваемость возрастет. Особенно среди детей.

Корь - заразная инфекция. Передается воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговора. Вирус живет в воздухе и на поверхностях 2 часа. Девять из 10 невакцинированных людей, контактирующих с больным, инфицируются. Прививка - единственная надежная защита. Все регионы Украины получили вакцины КПК производства Бельгии и США. Они являются комплексными против кори, краснухи и паротита.

Министерство здравоохранения призывает детей и взрослых прививаться. Можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев. Прививки должны получить дети, чьи родители брали фиктивную справку о вакцинации.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
06
сентября

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