Отпуск могут увеличить

В Украине могут увеличить срок обязательного ежегодного отпуска с 24 до 28 календарных дней. Это предлагает новый Кодекс законов о труде, который должна утвердить Верховная Рада.

Сейчас украинцы отдыхают не менее 35 дней за год - 24 дня отпуска и 11 государственных выходных. Шахтеры, работники химических предприятий и учителя отдыхают больше.

- Работаю на небольшом частном предприятии, - говорит 27-летняя Оксана Ткаченко из Черкасс. - Директор сам не ходит в отпуск. И не любит, когда кто-то просит отдыха. Пускает максимум на неделю. Объясняет тем, что в конце года неиспользованные дни компенсирует деньгами. Их все равно не хватает.

Предприятия пользуются Кодексом законов о труде Украины, которому более 50 лет. Он несовершенен. В новом прописана возможность работать удаленно, есть дополнительные гарантии выплат беременным, широкие полномочия инспекторов гоструда.