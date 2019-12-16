Откроют Шулявский мост

Строительство столичного Шулявского моста завершат до конца года. Открытие запланировано на 30 декабря.

- Работы уже на финальной стадии, - говорит заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, 47 лет. - Конструкции готовили почти год. Чтобы их соединить, приглашали специалистов из Нидерландов. Начинаем дорожные работы: покрываем асфальтом, строим подходы к путепроводу с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. Прокладываем контактную сеть и освещение.

Открытие моста лучше перенести на весну, говорит эксперт строительной отрасли 33-летний Дмитрий Беспалов:

- Класть асфальт в холодную погоду сложно. Для этого надо использовать новейшие технологии, а не так, как у нас делается обычно. Если положат плохо, то весной придется переделывать. А это - зря потраченные деньги и время.

Часть Шулявского моста рухнула 27 февраля в позапрошлом году. Его хотели отремонтировать, но через два месяца упали бетонные части. Городские власти объявили о полной реконструкции. Демонтаж старых конструкций начали в апреле этого года. На ремонт уже потратили 1,5 млрд грн, говорит депутат Киевсовета Прохор Антоненко.