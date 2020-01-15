Отбирают авто с украинскими номерами

Девять автомобилей конфисковали у жителей оккупированной Донетчины на Рождество. Конфискованные авто имели украинские номерные знаки. С начала года оккупанты требуют, чтобы все машины перерегистрировали.

— У меня авто стоит на украинском учете. Здесь заставили заплатить деньги за еще одну постановку на учет, которая мне совсем не нужна, — говорит Александр Гребень из оккупированной Макеевки. — Выдали бумажку, распечатанную на струйном принтере, с гордым названием "временный технический паспорт", который скиснет при первом же контакте с водой. Я таких бумажек за эти деньги ведро напечатаю. А дальше? Где ездить с ними? В России? Так даже там половина "гаишников" смеются.

Оккупанты с 1 по 6 января задержали 1,2 тыс. людей с украинскими паспортами. Отправляли их в отделение оккупационной полиции для проверки данных. После нескольких часов ожидания отпускали, но требовали, чтобы те оформили так называемые паспорта ДНР и документы РФ.

— Задержания и проверки вполне ложатся в логику действий России на оккупированном Донбассе, — говорит главный редактор интернет-издания "Остров" 45-летний Сергей Гармаш. — Также местные вожаки побуждают саму РФ признать Донбасс своей территорией. Потому что эти люди уже будут иметь российские паспорта.

Проверки тоже нацелены на то, чтобы запугать приезжих. Потому что в этих людях захватчики видят политическую угрозу для себя.

— Очевидно, что все эти меры направлены на полное вытеснение украинских документов. Если бы они действительно собирались возвращаться под контроль Украины, никакого смысла в таком терроре не было бы, — говорит журналист Денис Казанский, 35 лет. — Все, что происходит на неподконтрольной территории, свидетельствует: возвращения Донецка и Луганска можно пока не ожидать.