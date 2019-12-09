Осужденным дали по две недели отпуска

Пять мужчин отправили в двухнедельный отпуск из исправительной колонии в райцентре Машевка Полтавской области. Отдыхать будут с разрешения руководства.

- Отпуска осужденным предусмотрены законодательством, - объясняет Ольга Кузнецова, 45 лет, из Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний. - Раз в год могут брать не более семи суток по семейным обстоятельствам. Также - получить разрешение на выезд к близким родственникам на праздничные, нерабочие и выходные дни. За добросовестное поведение заключенные получают поощрения. Это может быть благодарность, денежная премия, выезд в театр, или на футбол, или отпуск до двух недель.

Машевская колония - учреждение минимального уровня безопасности. Здесь отбывают наказание за нетяжкие преступления. Например, кражу или хранение или распространение наркотических средств.

Во время отпуска осужденные должны стать на учет.

- Для этого сразу после приезда должны обратиться в органы пробации, - говорит Ольга Кузнецова. - Там отмечаются. Когда выезжают в колонию - их снимают с учета. Случаев, когда бы не возвращались, давно не было.

- Предоставление отпуска - положительный стимул для осужденных, которые работают, - говорит начальник учреждения Алексей Шаповалов. - С начала года такие предоставили 72 лицам.