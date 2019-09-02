Останки Романа Романенко не могли эвакуировать три дня

Публикуем поименный список павших в августе 2019 года защитников Украины. Известно о смерти 16 бойцов, 8 — боевые потери. Информация о некоторых неполная. Самым молодым из погибших в бою было по 20, самому старшему — 38. Самой острой была ситуация 6 августа, тогда Украина потеряла четырех бойцов и один получил ранения. 31 августа было больше всего обстрелов — 20. За месяц ранения получили 20 защитников Украины.

4, 7-9, 15-18, 23-24, 28-29 августа обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил. Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 316 раз.

С 21 июля на войне на востоке Украины продолжается хлебное перемирие — бессрочный запрет на любое ведение огня.

Боевые

6 августа

В 10:20 вблизи Павлополя Волновахского района Донецкой области в результате вражеского обстрела от минно-взрывных травм погибли четыре бойца 1-й роты 36-й отдельной бригады морской пехоты им. Михаила Белинского. Бойцы проводили инженерное оборудование позиций. Российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм.

Владислав Рак, 20 лет, из поселка Козелец Черниговской области. Матрос, гранатометчик. Контракт на военную службу подписал в 18. Дома остались родители, сестра и брат.

Василий Курдов, 20 лет, из села Анновка Братского района Николаевской области. Матрос. Контракт на военную службу подписал в апреле прошлого года. Дома остались родители и двое младших братьев.

Сергей Шандра, 24 года, из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области. Солдат, старший стрелок. Призван на срочную военную службу в ноябре 2018-го, спустя три месяца подписал контракт. Остались мать и сестра.

Александр Шарко, 30 лет, из села Савинка Козелецкого района Черниговской области. Старший матрос, помощник гранатометчика. Контракт на службу подписал в 2017 году. Дома остались родители.

10 августа

Роман "Бич" Романенко, 25 лет, из Днипра подорвался на фугасе вблизи Светлодарска Донецкой области. Младший лейтенант, командир отделения снайперов в полку "Азов". В составе полка воевал с 2015 года.

Побратимы трижды пытались эвакуировать погибшего из "серой зоны", но на пути стояли прицельные обстрелы противника.

В марте 2019 года на Светлодарской дуге спасал с товарищами командира группы снайперов, который получил тяжелое ранение. Звание офицера присвоили недавно.

Осталась мать.

14 августа

Василий Евстегнеев, 38 лет, из села Дорожинка Ольшанского района Кировоградской области погиб во время обстрела хутора Свободный на Луганщине.

Солдат отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона в 72-й бригаде им.Черных Запорожцев. В феврале 2015 года был мобилизован, а вскоре после демобилизации вернулся в ВСУ уже на контракт. Подписал новый в начале июня 2019-го.

Остались жена и две дочери.

25 августа

Тихон "Тихон" Курбатов, 26 лет, из города Северодонецк Луганской области. Погиб в результате пулевого ранения головы во время обстрела оккупантов из пулемета под Горловкой Донецкой области.

Командир взвода 53-й бригады в батальоне "Айдар". На срочную службу пошел в 2013-ом. Через два года подписал контракт, служил в 72-й бригаде им. Черных Запорожцев. В "Айдаре" воевал с 2017-го.

В мае 2019 года награжден медалью "За военную службу Украине".

Дома остались родители и сестра.

30 августа

Сергей "Савва" Савинов, 23 года, из села Марьевка Баштанского района Николаевской области. Погиб от пули вражеского снайпера вблизи Водяного Волновахского района на Луганщине.

Младший сержант 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. Контракт на военную службу подписал 29 июня 2017 года после срочной службы.

Побратимы из бригады отмечают, что Сергей всегда заботился о близких и родных, друзьях и просто знакомых, ни разу не отказал в помощи.

— Так сложилось, что совсем недавно племянница Сергея перенесла тяжелую операцию, для которой были необходимы большие средства — он первый, кто отдал все до последнего, чтобы спасти малютку, — говорится в сообщении на странице 36-й бригады в социальной сети "Фейсбук".

Осталась мать.

Небоевые

1 августа

Александр Стоев, 24 года, из села Салиха Таращанского района Киевской области. Умер в зоне проведения операции Объединенных сил, обстоятельства не уточнены.

С 2016 года служил в Войсках противовоздушной обороны.

Дома остались родители и невеста.

12 августа

Дмитрий Дашковец, 36 лет, из поселка Мирополь Романовского района на Житомирщине. Умер в больнице в Днипре в результате ранения головы, полученного 9 августа возле Широкино Волновахского района на Донетчине.

Три дня был в коме. Обстоятельства ранения выясняет следствие, рассматривают версии самоубийства или неосторожного обращения с оружием.

Заместитель командира взвода в 36-й отдельной бригаде морской пехоты им. Михаила Белинского. Участник миротворческой миссии в Ираке. В 2016-ом служил на Донбассе в составе 25-й воздушно-десантной бригады.

Остались брат, жена и дочь.

14 августа

Александр Колбун, 20 лет, из села Волчицк Маневичского района Волынской области, умер в зоне проведения операции на Луганщине. Обстоятельства выясняются.

Военнослужащий, подразделение не уточнено. Служил по контракту с весны 2019 года. На Донбасс отбыл 27 июля.

Сирота, остался родной дядя.

15 августа

Константин Гаврик, 41 год, из города Токмак Запорожской области. Погиб в свой день рождения на наблюдательном пункте вблизи поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области. Обстоятельства смерти не уточнены.

Командир отделения в 74-м отдельном разведывательном батальоне. С февраля 2015 года проходил службу в 72-й бригаде им. Черных Запорожцев, командир боевой машины. Воевал в промзоне Авдеевки, был ранен.

Алексей Попко, 33 года, из Днипра. Погиб на наблюдательном пункте вблизи поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.

Обстоятельства смерти не уточнены. Старший солдат 74-го отдельного разведывательного батальона. Воевал с 2015 года, третий контракт должен был закончиться в августе. Дома остались родители, жена, двухлетняя дочь и 17-летний сын от первого брака.

18 августа

Богдан Таран, 20 лет, из села Дмитровка Петропавловского района Днепропетровской области. Погиб вследствие нарушения мер безопасности при обращении с оружием в Рубежном на Луганщине.

Солдат срочной службы в 15-м отдельном Славянском полку Восточного территориального управления Национальной гвардии. В ноябре 2018 года подал заявление в военкомат о желании служить в армии, был призван в том же месяце.

Дома остались родители.

20 августа

Дмитрий Пилипчук, 20 лет, из села Набруско Маневичского района Волынской области совершил самоубийство по месту дислокации воинской части в зоне проведения операции Объединенных сил. Артиллерист 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Данила. Служил с 2016 года.

Остались родители, трое братьев и сестра.

25 августа

Олег Собко, 20 лет, из села Нападовка Лановецкого района Тернопольской области, погиб в результате пулевого ранения, полученного в зоне проведения операции Объединенных сил, обстоятельства смерти выясняет следствие.

Гранатометчик пехотного взвода в 35-й отдельной бригаде морской пехоты. Военную службу по контракту начал 27 сентября 2017 года.

Дома остались родители и младшие брат с сестрой.