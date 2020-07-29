Ослаблять карантин позволят в каждом населенном пункте отдельно

С 1 августа изменят правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволят ослаблять или усиливать не в областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.

— Если область в течение пяти дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города, — говорит главный санитарный врач Украины 40-летний Виктор Ляшко. — Каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусом. И в зависимости от доли, которую дает район или город областного значения, он будет выделен в зеленую, желтую, оранжевую или красную зону. Красная — это самая критическая. Зеленая — наоборот. Ослаблять карантин в каком-то из населенных пунктов можно, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.

С начала месяца стартует вступительная кампания в учреждения высшего образования. Электронные заявления можно подавать до 22 августа.

Если абитуриент до этого времени не получит свидетельство о среднем образовании, он сможет подать заявление на поступление без документа, но с записью о его заказе. Оригинал позволят принести в начале обучения.

С 1 августа в Украине заработает рынок газа. Потребители будут самостоятельно выбирать компанию, которая будет поставлять топливо. Таково одно из требований для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Перечень поставщиков у Нацкомиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги. Если потребитель не определился, у кого покупать, Нафтогаз будет поставлять ему топливо 60 дней. За это время нужно выбрать компанию.

— Запуск рынка газа очень хорошая идея. Люди смогут работать с тем поставщиком, условия и цена у которого самые выгодные, — говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук, 40 лет. — Но Нафтогаз не хочет терять монопольные позиции и прибыль. Делает все, чтобы остаться единственным поставщиком газа и может запороть нововведение. Компания является поставщиком со специальными обязанностями и продает газ населению по льготной цене. С открытием рынка станут поставщиком последней надежды. Смогут предоставлять услуги всем украинцам, а должны были бы только тем, кто задолжал или не успел заключить договор с другой компанией. Официально они выиграли соответствующий конкурс. Но очевидно, что тот разработан именно под Нафтогаз. В частности, по условиям, компания должна иметь 3,5 миллиарда "кубов" запаса газа. Понятно, что такого объема больше ни у кого не будет. К тому же не налажен мониторинг цен. Человек может заключить летом договор по одной цене, а зимой тариф вдвое увеличат.

Украина устанавливает безвизовый режим для шести стран.

Посещать Украину с начала следующего месяца смогут граждане Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. Срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

Также временный безвизовый въезд введут для владельцев китайских паспортов. Воспользоваться им смогут до 31 января 2021 года.

С 1 августа тариф на передачу электроэнергии вырастет на 54,6% — с 155,4 до 240,23 грн/МВт-час. Цена не учитывает налог на добавленную стоимость.

Такое решение приняла НКРЭКУ, чтобы получить средства для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

— Действующий тариф, покрывающий затраты на передачу электроэнергии, инвестиционные и другие расходы, составляет 80 гривень за мегаватт в час, — говорит заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде 37-летний Дмитрий Кисилевский. — Разница между 80 и 240 гривен — это деньги на компенсацию "зеленого" тарифа. Таким образом государство выполняет обещание платить его, собирая деньги с потребителя. В этом году необходимо примерно 52 миллиарда гривен, из них почти 20 получат с рынка, а еще 32 нужно собрать каким-то другим способом. Вот это повышение тарифа на передачу и есть шаг в этом направлении.

В Министерстве энергетики уверяют, что увеличение тарифа не коснется населения. А предприятия будут платить на 4% больше. Однако такое подорожание тоже не ударит по промышленности, уверяют.