Ослаблять карантин позволят в каждом населенном пункте отдельно

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Просмотров: 207
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 630
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 504
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1071
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4491
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7839
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
2
2
3
4
6
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Просмотров: 216
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 585
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 504
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 1287
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
четверг, 30 июля 2020 07:51

Ослаблять карантин позволят в каждом населенном пункте отдельно

  Комментировать

С 1 августа изменят правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволят ослаблять или усиливать не в областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.

— Если область в течение пяти дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города, — говорит главный санитарный врач Украины 40-летний Виктор Ляшко. — Каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусом. И в зависимости от доли, которую дает район или город областного значения, он будет выделен в зеленую, желтую, оранжевую или красную зону. Красная — это самая критическая. Зеленая — наоборот. Ослаблять карантин в каком-то из населенных пунктов можно, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.

С начала месяца стартует вступительная кампания в учреждения высшего образования. Электронные заявления можно подавать до 22 августа.

Если абитуриент до этого времени не получит свидетельство о среднем образовании, он сможет подать заявление на поступление без документа, но с записью о его заказе. Оригинал позволят принести в начале обучения.

С 1 августа в Украине заработает рынок газа. Потребители будут самостоятельно выбирать компанию, которая будет поставлять топливо. Таково одно из требований для продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Перечень поставщиков у Нацкомиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги. Если потребитель не определился, у кого покупать, Нафтогаз будет поставлять ему топливо 60 дней. За это время нужно выбрать компанию.

— Запуск рынка газа очень хорошая идея. Люди смогут работать с тем поставщиком, условия и цена у которого самые выгодные, — говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук, 40 лет. — Но Нафтогаз не хочет терять монопольные позиции и прибыль. Делает все, чтобы остаться единственным поставщиком газа и может запороть нововведение. Компания является поставщиком со специальными обязанностями и продает газ населению по льготной цене. С открытием рынка станут поставщиком последней надежды. Смогут предоставлять услуги всем украинцам, а должны были бы только тем, кто задолжал или не успел заключить договор с другой компанией. Официально они выиграли соответствующий конкурс. Но очевидно, что тот разработан именно под Нафтогаз. В частности, по условиям, компания должна иметь 3,5 миллиарда "кубов" запаса газа. Понятно, что такого объема больше ни у кого не будет. К тому же не налажен мониторинг цен. Человек может заключить летом договор по одной цене, а зимой тариф вдвое увеличат.

Украина устанавливает безвизовый режим для шести стран.

Посещать Украину с начала следующего месяца смогут граждане Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. Срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

Также временный безвизовый въезд введут для владельцев китайских паспортов. Воспользоваться им смогут до 31 января 2021 года.

С 1 августа тариф на передачу электроэнергии вырастет на 54,6% — с 155,4 до 240,23 грн/МВт-час. Цена не учитывает налог на добавленную стоимость.

Такое решение приняла НКРЭКУ, чтобы получить средства для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

— Действующий тариф, покрывающий затраты на передачу электроэнергии, инвестиционные и другие расходы, составляет 80 гривень за мегаватт в час, — говорит заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития в Верховной Раде 37-летний Дмитрий Кисилевский. — Разница между 80 и 240 гривен — это деньги на компенсацию "зеленого" тарифа. Таким образом государство выполняет обещание платить его, собирая деньги с потребителя. В этом году необходимо примерно 52 миллиарда гривен, из них почти 20 получат с рынка, а еще 32 нужно собрать каким-то другим способом. Вот это повышение тарифа на передачу и есть шаг в этом направлении.

В Министерстве энергетики уверяют, что увеличение тарифа не коснется населения. А предприятия будут платить на 4% больше. Однако такое подорожание тоже не ударит по промышленности, уверяют.

Автор: Анна ОРЕЛ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ослаблять карантин позволят в каждом населенном пункте отдельно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

В Киеве бросили бомбу в иностранного военачальника

Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко

Украинцы основали военную организацию

Циркуляр продолжил русификацию украинцев

В Коломые выступили индейцы и самураи

Самое читаемое
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 15669
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 13690
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 9981
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу 1 Просмотров: 5940
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 5778
Украина
Руслана Сулейманова не пустили на похорон сына
Руслана Сулейманова не пустили на похорон сына Просмотров: 18
Электромобили "Фольксваген" будут производить в Украине
Электромобили "Фольксваген" будут производить в Украине Просмотров: 54
Полуторагодовалый Владислав Зайчонковский 56 минут качал пресс
Полуторагодовалый Владислав Зайчонковский 56 минут качал пресс
Жертвам насилия планируют выплачивать компенсации
Жертвам насилия планируют выплачивать компенсации
Богдана Максименко арестовали за сообщение в соцсети
Богдана Максименко арестовали за сообщение в соцсети Просмотров: 18
Больше всего комментируют
14
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
6
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
6
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
1
"Искать меньших партнеров" - что надо Украине для победы в войне
Голосов: 299
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua