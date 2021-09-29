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четверг, 30 сентября 2021 06:46

Олега Сенцова наградили за мужество и перенесенные страдания

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Режиссер и бывший политический узник Кремля 45-летний Олег Сенцов получил награду имени блаженного священномученика Емельяна Ковча за пример жертвенности и гуманизма. Грамоту и статуэтку ангела вручили 28 сентября на территории Патриаршего собора Украинской греко-католической церкви в Киеве.

- Награждаем Олега за жизненную позицию, мужество и перенесенные страдания во время пяти лет незаконного заключения в России, - говорит глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук, 51 год. - Выдержал нелегкие испытания и в нечеловеческих обстоятельствах остался человеком, который говорит правду. Понимает, сыном какого народа является и во имя каких ценностей стоит жить дальше. Благодаря таким героям куется будущее свободной и независимой Украины и защищается ее настоящее.

Также этой наградой вспоминаем всех военнопленных и политзаключенных, которые сегодня подвергаются пыткам и издевательствам, но о них не говорят. Хотим быть голосом тех, у кого голос отобрали. Церковь делает все, что может. Знаем каждого по имени, кто по ту сторону колючей проволоки. Молимся за них. Говорим о них перед международными институтами.

- Это для меня большая честь, - говорит Олег Сенцов. - Емельян Ковч - пример для меня и всех, кто сейчас борется с врагом за нашу свободу. Прошел гораздо худшие условия, чем я - гестапо, немецкие тюрьмы и концлагерь, где его уничтожили. Отдал свою жизнь, чтобы служить другим. Из таких людей состоит наша страна. Также был одним из первых военных капелланов в истории Украины.

Мы думали, что уже позади все ужасные события, которые произошли со страной в прошлых веках. Самая страшная Вторая мировая война. К сожалению, такие времена вернулись. В 2014-ом наш вечный враг показал свое лицо. Многие ушли на фронт. Среди них и военные капелланы, которые вдохновляются личностью Ковча и делают свое дело. Немало прошло русский плен - я такой не один. Часть до сих пор в неволе.

Сенцов стал одним из четырех лауреатов. Девятая церемония награждения состоится 4 октября в польском Люблине. Наградят польского режиссера Агнешку Холланд, американского дипломата Дэниела Фрида и объединенную инициативу скаутских организаций украинского "Пласта" и польских "Харцеров" "Пламя братства".

С 2011-го за героические поступки в служении человеку и ради примирения и взаимопонимания между народами вручают награду имени Емельяна Ковча. Греко-католический священник спасал евреев во время Второй мировой. Погиб 25 марта 1944 года в немецком концлагере Майданек в Польше. В 2001 году Папа Иоанн Павел II провозгласил его блаженным мучеником. Этой весной установили памятник в Люблине - единственный украинскому священнику в Польше.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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Дата
30
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