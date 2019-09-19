Олег Сенцов пришел на спектакль о Донбассе

Впервые после освобождения из российской тюрьмы режиссер 43-летний Олег Сенцов посетил театр. 17 сентября пришел на спектакль "Восток–Запад" режиссера Влады Белозоренко.

Основа постановки — пять пьес, созданных подростками из Ривненской, Донецкой, Волынской и Луганской областей. Авторы рассказывают о проблемах переселенцев, жителей зоны боевых действий, пишут о своих страхах, мечтах и надеждах.

Проект имеет целью поиск потенциальных юных драматургов, содействие социализации подростков и налаживание культурного диалога между разными регионами Украины.

Роли исполняют Римма Зюбина, Олеся Жураковская, Виталий Ажнов, Аполлинария Василина, Виктория Муштей, Александр Жила, Петр Русаненко и Елена Олейникова.

Все время, пока Олег находился в заключении, на этом спектакле театралы выходили на сцену с табличками "Свободу Сенцову". На этот раз эти листки передали ему. Сенцов символически порвал их и подбросил в воздух.

- Даже в Лабытнангах я знал об акциях поддержки театра "Актер". Мне присылали фотографии и письма. Для меня это было очень важно. Благодарен всем, кто устраивал подобное в других городах. Вы своего добились, — говорит Олег Сенцов.