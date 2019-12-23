Оккупанты закрыли все банки на неделю

— Новогодние праздники планируем праздновать небольшой компанией в съемной квартире. Забронировали ее заранее — ночь на 1 января стоит 561 гривну, — говорит 25-летний Сергей Коваленко из оккупированного Донецка. — Помещение в центре города, на проспекте Ильича. Рядом — супермаркеты. В квартире есть интернет, балкон, горячая вода. На еду и алкоголь потратим 450 гривен с человека.

На территории так называемой ДНР местные будут отдыхать с 31 декабря по 8 января. В эти дни не будут работать учреждения и банки.

— На Новый год откладываем деньги три месяца. Экономим на питании, чтобы на праздники был хороший стол, — говорит дончанка Анастасия Ковальчук, 26 лет. — Основные расходы — салаты и подарки. На оливье без курятины отдам 180 гривен. Килограмм куриной тушки стоит 48 гривен. Презенты покупаю только мужу и маме. Это 500 гривен на двоих. В супермаркете мандарины дешевле, чем на базаре. По 22 гривны за килограмм.

Супермаркеты перед праздниками устраивают акции на продукты. Местные на Новый год отказываются от мяса. Вместо него берут колбасу.

— Для салата оливье покупаем дешевую колбасу — 60 гривен за килограмм. Немного дороже салями - на нарезку. Чтобы сэкономить, некоторые соседи берут не целую тушку курицы, а голени или бедра, — рассказывает 42-летняя Людмила Матько из оккупированной Горловки. — Раньше накрывали большие столы, где были несколько видов запеченного мяса, красная рыба и дорогое шампанское. Сейчас бутылка "Артемовского" стоит почти 150 гривен. Для меня дорого. Поэтому покупаю местный алкоголь. Он вдвое дешевле.

— Сэкономить деньги на праздники помогает то, что отмечаем с родителями. Они имеют украинскую пенсию и местную. Поэтому можем купить шампанское и 50 граммов икры, — говорит Надежда Коваленко, 32 года, из Макеевки.

В Донецке за елочку на базаре просят 105 грн. Самая дорогая стоит 7849 грн. Завезли 10 тыс. елок на продажу.

- Она не более метра высотой. Метровые вдвое дороже. Привозят из России и рубят в местных лесхозах, — говорит 56-летний Алексей Петрович, пенсионер из оккупированного Харцызска. — Возьму самую дешевую и маленькую. Гирлянды и игрушки не покупаем, потому что дорогие. Не меняли украшения более 10 лет. За шарик на рынке просят 37 гривен. А их надо с десяток.

Во всех оккупированных городах в конце декабря начинают праздновать Новый год. Местные коллективы будут давать концерты на ярмарках.

Некоторые планируют ехать на Новый год в неоккупированную часть Украины.

— 30 декабря приезжаю к дочери в Киев. Праздновать мне не с кем. Даже не покупала еду. Посмотрела, что супермаркеты подняли цены на мясо и рыбу. Людей на базаре стало больше. Думают, там дешевле. Раскупают мандарины и сладости, потому что можно выторговать несколько гривен, — говорит 58-летняя Тамара Валентиновна из оккупированного Луганска. — Бананы и мандарины стоят от 20 гривен за килограмм. Последние привозят из Абхазии. Но не чувствуется праздника, потому что минимальная пенсия у людей — не более 1500 гривен. На эти деньги невозможно жить месяц и накрыть хоть какой стол.

Предлагают скидки на жилье

В донецком ресторане "Атлас" на праздники предлагают скидки на гостиничные номера. Сдают только помещение "Классик" за полцены.

— На Новый год ресторан разработал корпоратив для местных. В программе — танцевальное шоу с диджеями, живой вокал с музыкантами, ведущие, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку. Просят за это 1308 гривен, - говорит дончанин Влад Сипеев, 31 год. — 560 гривен идет на развлекательную программу. Остальное — на еду. Обещают в меню салаты, закуски и алкогольные напитки.

Если платишь полную сумму — предлагают скидку на проживание в их отеле на одни сутки. За это надо отдать 560 гривен.