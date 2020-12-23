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четверг, 24 декабря 2020 00:16

Оккупанты узаконили грабежи

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Боевики узаконили грабежи. Все квартиры и дома, владельцев которых выгнали или замучили, теперь считают бесхозными. Наемники занимают их, получают официальные разрешения оккупационных администраций. В то же время заставляют бывших владельцев оплачивать коммунальные услуги.

Сергей Иванов уехал из Луганщины с начала войны. Его квартиру захватил снайпер террористов. Недавно Иванову позвонили бывшие соседи.

- Говорят, не мог бы приехать и разобраться с квартирой, - рассказывает Сергей Иванов. - Мол, там постоянные проблемы - шумят, вода течет. И надо оплатить долги за коммунальные услуги, потому что из-за этого могут отключить весь дом.

- Оккупанты узаконили процедуру захвата имущества, - говорит Дмитрий Снегирев из общественной организации "Права справа". - Представители так называемой власти берут на учет квартиры, из которых бежали хозяева. Чтобы их не отобрали, в течение 60 суток владелец должен приехать и лично засвидетельствовать право. Но большинство патриотов Украины - в так называемых расстрельных списках боевиков, поэтому не могут заехать туда.

На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей с 2017 года запрещено продавать жилье по доверенности.

В первые месяцы российской оккупации боевики занимали только ухоженные квартиры, со свежим ремонтом и импортной техникой. На такие указывали местные, на которых оказывали давление наемники.

- В моей квартире живет представитель так называемой генпрокуратуры ЛНР, - продолжает Снегирев. - Просто расстреляли двери и вошли.

- Я поселил в свою донецкую квартиру друга, который не захотел уезжать, - говорит программист Александр. - Он там живет, платит коммуналку. Мне больно даже вспоминать то жилье, потому что вкладывал душу в каждый квадратный сантиметр.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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