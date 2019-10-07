Оккупанты строят пропускные пункты с Крымом

Месяц реконструируют контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с оккупированным Крымом. До 15 ноября планируют создать режимные зоны. До 20 декабря - построить сервисные центры, автовокзалы и центры предоставления административных услуг.

Общая стоимость проекта - 170 млн грн.

- По факту - строят границу, - говорит Изет Гданов, 36 лет, бывший заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. - Еще стечение обстоятельств - оккупанты на захваченной территории активно готовят русло Северокрымского канала, наверное, для запуска весной. Приводят в рабочее состояние железнодорожное полотно на оккупированной части - хотят запустить поезда.

В Кабинете Министров утверждают, что не будут восстанавливать транспортные сообщения.

- В новейших контрольно-пропускных пунктах появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей, - говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет.

После аннексии Крыма Россией в 2014-м между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая граница.