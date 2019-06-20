Оккупанты посадили за решетку пятерых крымских татар

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил пятерым крымским татарам наказание в виде содержания в колонии строгого режима. В целом они получили 68 лет лишения свободы за членство в исламской партии "Хизб-ут-Тахрир".

Оккупанты дали Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову по 12 лет тюрьмы. Теймур Абдуллаев приговорен к 17 годам тюрьмы, Узеир Абдуллаев проведет в российской тюрьме 13 лет, Рустема Исмаилова — 14. Троим из них суд дал на год больше, чем просило обвинение.

"Хизб ут-Тахрир" — международная исламская политическая партия, которая ставит целью объединение мусульман. Запрещена в 29 странах мира, в частности в Германии, Китае и Турции. В России ее членов арестовывают с обвинениями в терроризме. В Украине разрешена. После аннексии полуострова, преследовать начали сторонников из крымских татар. Задержали 55 активистов.

— Это не новость, всем дают такие "драконовские" сроки. Но я думаю, что они не будут отсиживать этот срок: переживут режим Путина, - говорит 75-летний Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. - Они, как и все остальные, освободятся раньше приговора. А репрессивная машина будет работать дальше. У Путина могут только на терроре держаться.