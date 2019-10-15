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Оккупанты арестовали "Крымского Бандеровца"

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Украинца Олега Приходько, 60 лет, и его жену 60-летнюю Любовь задержала Федеральная служба безопасности России. В их доме в селе Орехово Сакского района в оккупированном Крыму якобы нашли взрывчатку.

Приходько — активный участник проукраинского движения на полуострове. Имеет прозвище "Крымский Бандеровец". Участвовал в 2014-м в Революции Достоинства. Был членом Всеукраинского объединения "Свобода". После аннексии вывесил на своем дворе сине-желтый и красно-черный флаги.

Имеет кузницу в селе Орехово Сакского района оккупированного Крыма. 8 октября в его мастерскую пришли с обыском.

— Дома у Олега Аркадьевича прошел осмотр гаража, — говорит Назим Шеихмамбетов, адвокат Приходько. — Якобы обнаружили тротиловую шашку типа 200, запал для гранаты и нарезанные сварочные электроды. Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания администрации города Саки.

Суд в Симферополе арестовал украинца до 10 декабря. Приходько не признает себя виновным, дело называет венцом своего преследования.

"Точно так же, как у Балуха (украинский политзаключенный из Крыма. Освобожден 8 сентября во время обмена с РФ. — ГПУ) "нашли" взрывчатку, запалы и другое, — пишет журналист 35-летний Антон Наумлюк на своей странице в "Фейсбуке". — Теракт, по версии следствия, Приходько хотел сделать, чтобы повлиять на власти Крыма и заставить войти в состав Украины".

В феврале 2019 года оккупанты приходили в дом Приходько с обыском. Изъяли портрет Степана Бандеры. Оштрафовали на 2 тыс. руб. — 709 грн.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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