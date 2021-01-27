Офицера Службы безопасности подозревают в организации убийства

Старшего консультанта штаба антитеррористического центра Службы безопасности Украины, полковника 53-летнего Юрия Расюка задержали 22 января. Должен был передать $ 50 тыс. за убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, 38 лет.

Расюк был в сговоре с несколькими лицами, по версии следствия.

- Данные о планировании преступления собирали в течение длительного времени, - говорит начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич. - Разработали четкий план. Организатор подыскал исполнителя, которому и должны были заплатить деньги.

Вероятным организатором покушения является бывший заместитель председателя СБУ 42-летний Дмитрий Нескоромный. Его тоже пытались задержать, но он бежал в наручниках, по информации издания "Цензор.нет". В СБУ эту информацию опровергают. Отказываются комментировать возможную причастность Нескоромного.

Преступники хотели убить чиновника, он не согласовывал на руководящие должности в СБУ определенных людей, по информации "Украинской правды".

Дмитрий Нескоромный называет события провокацией. Выехал из Украины, потому что меня планировали убить при задержании, говорит. Атаку против себя называет местью за то, что ранее планировал публично рассказать о негативных процессах в СБУ.

"Планирую обнародовать информацию о даме сердца главы Службы безопасности Ивана Баканова. Живет в Москве, и он по ней тоскует. Она является инструментом шантажа со стороны российской Федеральной службы безопасности. Кроме того сообщу, кто получает откаты и дивиденды на "Большом строительстве". Расскажу о связях Андрея Ермака в России и истинных причинах срыва обмена пленными, который должен был состояться ", - написал Нескоромный в Телеграме.

Андрей Наумов в Службе безопасности начал работать в 2019-ом, когда присоединился к команде Ивана Баканова. 14 октября прошлого года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала. До СБУ Наумов 12 лет работал в Генеральной прокуратуре.

Юрия Расюк арестовали на два месяца без права на залог, по решению Шевченковского райсуда Киева 24 января.