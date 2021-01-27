Офицера Службы безопасности подозревают в организации убийства

 
Ексклюзивы
1/5
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 909
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
1 Просмотров: 180
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 288
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2 Просмотров: 387
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 72
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1170
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 657
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2295
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 981
Фото
Все фото
3
2
2
3
4
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Интервью
1/5
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 630
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 153
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 396
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 486
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 495
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 января 2021
1 Просмотров: 432
Запрошення на похорон
"Прощання з Ігорем відбудеться у четвер, о 13:00. Дякую всім, хто його знав і любив", – таке повідомлення приходить на Viber з невідомого ...
четверг, 28 января 2021 00:31

Офицера Службы безопасности подозревают в организации убийства

  Комментировать

Старшего консультанта штаба антитеррористического центра Службы безопасности Украины, полковника 53-летнего Юрия Расюка задержали 22 января. Должен был передать $ 50 тыс. за убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, 38 лет.

Расюк был в сговоре с несколькими лицами, по версии следствия.

- Данные о планировании преступления собирали в течение длительного времени, - говорит начальник следственного управления СБУ Анатолий Булич. - Разработали четкий план. Организатор подыскал исполнителя, которому и должны были заплатить деньги.

Вероятным организатором покушения является бывший заместитель председателя СБУ 42-летний Дмитрий Нескоромный. Его тоже пытались задержать, но он бежал в наручниках, по информации издания "Цензор.нет". В СБУ эту информацию опровергают. Отказываются комментировать возможную причастность Нескоромного.

Преступники хотели убить чиновника, он не согласовывал на руководящие должности в СБУ определенных людей, по информации "Украинской правды".

Дмитрий Нескоромный называет события провокацией. Выехал из Украины, потому что меня планировали убить при задержании, говорит. Атаку против себя называет местью за то, что ранее планировал публично рассказать о негативных процессах в СБУ.

"Планирую обнародовать информацию о даме сердца главы Службы безопасности Ивана Баканова. Живет в Москве, и он по ней тоскует. Она является инструментом шантажа со стороны российской Федеральной службы безопасности. Кроме того сообщу, кто получает откаты и дивиденды на "Большом строительстве". Расскажу о связях Андрея Ермака в России и истинных причинах срыва обмена пленными, который должен был состояться ", - написал Нескоромный в Телеграме.

Андрей Наумов в Службе безопасности начал работать в 2019-ом, когда присоединился к команде Ивана Баканова. 14 октября прошлого года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала. До СБУ Наумов 12 лет работал в Генеральной прокуратуре.

Юрия Расюк арестовали на два месяца без права на залог, по решению Шевченковского райсуда Киева 24 января.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Офицера Службы безопасности подозревают в организации убийства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
7
 Просмотров: 17839
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
 Просмотров: 13275
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 8 Просмотров: 10800
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 9414
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
Сексуальную полицейскую освободили из-за видео для соцсетей во время работы
6
 Просмотров: 7983
Украина
Референдум можно проводить раз в год
Референдум можно проводить раз в год
Украинцы получат компенсацию за электроотопление
Украинцы получат компенсацию за электроотопление Просмотров: 9
Магазины научились обходить карантин
Магазины научились обходить карантин Просмотров: 1053
Сильные морозы не вернутся
Сильные морозы не вернутся Просмотров: 5895
В траншее нашли коньяк за сотни тысяч гривен
В траншее нашли коньяк за сотни тысяч гривен Просмотров: 3852
Больше всего комментируют
8
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
4
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
1
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Голосов: 1243
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть