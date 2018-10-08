Обвалилась часть Крымского моста

63-метровый пролет железнодорожного моста через Керченский пролив упал в воду 4 октября. Один из домкратов не удержал сопротивление и сбросил металлическую конструкцию в море.

Пролет при падении повредил фундамент двух опор. Частично затонул на глубине 2 м.

- На восстановление понадобится 30-45 суток. Для установления части, которая упала в воду, нужны два плавучих крана. Они должны поднять конструкцию и перевернуть ее в воздухе, - говорят в компании "Упрдор" Тамань ", которая возводит мост.

Крымский мост оккупанты начали строить в феврале 2016 года. Потратили 227,92 млрд рублей — 95,98 млрд грн. Автомобильное движение открыли 15 мая 2018-го. Оккупационные власти утверждают, что строительство железнодорожной части завершат в первом квартале 2019 года.

4 октября Служба безопасности Украины выявила незаконные поставки украинской компанией щебня для строительства Керченского моста. На территория РФ и в оккупированный Крым незаконно вывезли 28 тыс. т камня.

Щебень добывали в карьерах в Запорожской области, принадлежащих гражданину России. Продавали через посредников российскому предприятию, оно доставляло материал на оккупированные территории.

СБУ рассматривает такую деятельность компании как поддержку оккупационной администрации РФ на полуострове. Против нее применят санкции.