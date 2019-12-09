Обокрали храм Православной церкви Украины

В оккупированном Симферополе обокрали Кафедральный собор Православной церкви Украины. Рабочие, которые ремонтируют храм Святых равноапостольных Владимира и Ольги, вынесли радиоаппаратуру.

— Сделали это, когда меня не было в Крыму, — рассказывает архиепископ Климент, 50 лет. — Выломали старые деревянные двери — под видом ремонта, вроде устанавливают новые. Со второго этажа украдена радиоаппаратура. Я сказал прорабу, чтобы ее вернули. Он меня послал.

До 2014 года в Крыму были зарегистрированы 49 религиозных общин украинской церкви, включая православные миссии, монастыри, братства. В 20 из них регулярно совершались богослужения. После аннексии количество общин уменьшилось сначала до девяти, потом — до четырех.