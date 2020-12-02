Новый год встретим со снегом

Декабрь ожидается теплым. До 11 числа в большинстве регионов днем ​​будет до + 4 ° C, ночью -1 ... 3 ° C. В первую неделю мокрый снег и дождь вероятны на Западе. На остальной территории сильных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

- С 12 декабря и до конца месяца - морозно. Ночью будет доходить до минус 13. До 15 градусов ниже нуля будет 24-26 числа. Под Новый год температура составит 4 градуса мороза, - говорит народный синоптик Леонид Горбань, 80 лет. - 11 и 12 декабря стоит ждать снега. Обильно он выпадет 23, 24, 28 и 29 числа. К празднику не растает.

Среднемесячная температура декабря будет составлять -3 ... 4 ° C. Это на 1,5 ° C выше средних многолетних значений, говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, 47 лет:

- Самое холодное течение месяца будет на Востоке, 5-10 градусов мороза. На остальной территории может доходить до минус восьми. На крайнем Западе температура составит чуть выше нуля. Самая теплая дневная погода ожидается на Закарпатье, где вероятны плюс 10-12 градусов.

- Для озимых лучше, когда на улице небольшая минусовая температура, - рассказывает агроном Роман Рудченко, 26 лет. - Если будет слишком тепло, у растений могут развиваться болезни. Или преждевременно выйдут из состояния покоя и начнут вегетацию (период, когда культуры растут и развиваются активно. - ГПУ). Избыточно потратят питательные вещества, которых зимой и так не хватает.