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четверг, 09 сентября 2021 07:55

Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам

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С 13 сентября Украина может перейти в желтую зону карантина. Усилится контроль за соблюдением масочного режима. Кинотеатры и театры позволят заполнять наполовину. Отменят массовые мероприятия, где будет больше одного человека на 4 кв. м.

- На желтый уровень перейдет вся страна, - говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко, 41 год. - Если на местах ситуация будет ухудшаться, вернемся к региональному распределению на зоны.

Ежедневно в Украине выявляют более 2 тыс. больных коронавирусом. Больше всего - в Киеве, Харьковской, Черновицкой, Львовской и Винницкой областях. Учащаются случаи инфицирования индийским штаммом "Дельта". Он заразнее и вызывает осложнения.

- Локдаун можем объявить в ноябре. Не допустить его или оттянуть на декабрь-январь сможем, если украинцы будут делать прививки, - говорит главный санитарный врач страны Игорь Кузин, 36 лет.

- Идем по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам. Есть вариант, чтобы невакцинированные регулярно сдавали тесты на коронавирус, а результаты приносили работодателю. Вакцинация добровольная, но иммунизированным будет проще пользоваться услугами.

На 7 сентября полностью вакцинировались от ковид более 4,3 млн украинцев. Более 5,6 млн получили первую дозу вакцины.

- Людей, которые переболели, полгода можно не вакцинировать. Есть данные, что после болезни вырабатывается стойкий иммунитет, - говорит инфекционист Ольга Голубовская, 56 лет. - У меня через 11 месяцев после болезни сохраняется высокий показатель антител. У многих коллег после вакцинации он намного ниже.

Должны активнее вакцинировать лиц из групп риска, добавляет иммунолог 42-летний Борис Донской:

- Так избежим переполненных реанимаций. Если этого не сделаем, то количество новых пациентов будет соответствовать количеству тяжелых случаев и смертей.

Принимать решения о региональном локдауне будут местные власти, говорит иммунолог 48-летний Федор Лапий:

- Заболеваемость растет, тяжелых случаев больше. Если ситуация начнет ухудшаться в Киеве и будет назревать коллапс системы оказания медицинской помощи, то жесткий карантин будет оправдан.

Украина лучше готова к новой волне коронавируса.

- Есть опыт, который получили с весны 2020 года. Научились обеспечивать контроль над инфекцией, - говорит Лапий. - Люди много знают о вирусе и выработали культуру ношения масок.

Практика показала, что каждая новая волна длилась несколько месяцев. Сейчас фиксируем всплеск с августа. Поэтому пик заболеваемости будем иметь в октябре или ноябре. Может продержаться два-три месяца.

- По смертности новая волна будет мягче предыдущих. Потому что большинство переболели ковид и имеют иммунитет, - говорит врач-вирусолог 65-летняя Алла Мироненко. - Плохо, что после пережитых волн у нас не восстановили государственную санитарно-эпидемиологическую службу, которая отвечала бы за кампанию по вакцинации. Не хватает персонала. Много обязанностей лежит на семейных врачах, у которых по две тысячи пациентов.

Инновационные лекарства от коронавируса бесплатно получила Украина от США 5 сентября. 60 тыс. Флаконов препаратов "Бамланивимаб" и "Этесевимаб" доставила самолетом американская благотворительная организация "Директ Релиф". Стоимость медикаментов оценивается почти в 540 млн грн.

- Препараты рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавируса. Особенно, если есть риск перехода болезни в тяжелую форму, - говорит Виктор Ляшко.

Лекарства атакуют вирус и предотвращают его размножение в организме, ускоряют выздоровление, говорят в Министерстве здравоохранения. Препарат распределят между областями.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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